Vandaag nog warm en zonnig, morgen zacht maar regenachtig

22 augustus 2018

06u44

Bron: Belga 2 Weernieuws We krijgen woensdag, na het optrekken van het ochtendgrijs, afwisselend opklaringen en wolkenvelden. In de namiddag wordt het eerst zonnig aan de kust, later ook in het binnenland. Het wordt vrij warm voor de tijd van het jaar, met maxima rond 23 graden aan de kust, 24 of 25 graden in de Ardennen en 25 tot lokaal 28 graden elders.

's Ochtends is de wind zwak en veranderlijk. Overdag wordt hij vaak matig uit west tot zuidwest in het binnenland en uit west tot noordwest aan zee, meldt het KMI.

Woensdagavond verdwijnt de meeste bewolking. In het tweede deel van de nacht wordt het nevelig en ontstaan er plaatselijk lage wolken, vooral in het westen van het land. De minima liggen tussen 10 en 16 graden. Er staat een matige wind uit zuidwestelijke richtingen aan zee. In het binnenland is de wind meestal zwak uit veranderlijke of west- tot zuidwestelijke richtingen.

Donderdag neemt de bewolking toe vanaf het westen. In het zuidoosten van het land kunnen er in de loop van de dag enkele buitjes ontstaan. In de late namiddag trekt een storing met regen en buien het land binnen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 21 en 27 graden bij een matige en aan zee soms vrij krachtige wind uit west tot zuidwest.

