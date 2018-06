Vandaag nog warm en mooi, maar opnieuw intense onweersbuien op komst kv

10 juni 2018

07u00

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag wordt het, na het optrekken van het soms hardnekkige ochtendgrijs, uiteindelijk vrij mooi met enkele zonnestralen. Na de middag is er opnieuw kans op enkele intense onweersbuien in het uiterste zuidoosten van het land.

Maxima rond 21 graden op de Ardense hoogten tot 25 of 26 graden waar de zon voldoende schijnt in Vlaanderen. Aan zee is het met 17 graden opnieuw aanzienlijk koeler. De wind waait matig uit noord tot noordoost, aldus het KMI.

Vannacht is het gedeeltelijk bewolkt. In Vlaanderen blijft het droog, maar over het zuiden van het land kunnen er buien vallen. Minima van 12 tot 15 graden bij een matige noordoostenwind.

Morgen trekt een onweerachtige buienzone naar onze streken vanuit Frankrijk. Deze zone bereikt eerst het zuiden van het land en later ook het centrum. Vooral bezuiden Samber en Maas kan lokaal veel regen vallen. Over het noorden daarentegen blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden bij een overwegend matige, aan zee vrij krachtige, noordoostenwind.

Dinsdag krijgen we veel bewolking en soms regen of buien. We verwachten de meeste neerslag over de zuidoostelijke helft van het land. Het wordt gevoelig frisser dan de vorige dagen met maxima tussen 14 en 20 graden.

