Vandaag nog vaak bewolkt, maar dit weekend wordt het 27 graden

19 september 2019

06u55

Het is vandaag eerst vaak bewolkt over Vlaanderen, met lokaal zelfs kans op een spatje regen. Na de middag breekt de zon overal droog en is het droog. Maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in het centrum, meldt het KMI.

Er staat een meestal zwakke tot matige noordoostenwind. Vooral ten zuiden van Samber en Maas zijn er de hele dag opklaringen aanwezig en is het droog. Vanavond en volgende nacht klaart het uit bij minima van 0 graad in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee bij een zwakke tot matige noordoostenwind, ruimend naar oost. Er is opnieuw kans op nevel.

Morgen hangt er ‘s ochtends mogelijk wat ochtendgrijs in sommige streken. Na het optrekken van de lage wolkenvelden en plaatselijke mist wordt het een droge en zonnige dag met enkele hoge wolkenvelden. Het wordt bovendien wat zachter, met maxima tussen 16 graden in de Ardennen en lokaal 21 graden elders.

Nazomer

Zaterdag krijgen we een mooie nazomerdag met zon van 's morgens tot 's avonds en maxima die op veel plaatsen 25 à 26 graden halen. Ook aan zee wordt het warm. Zondag begint met opklaringen, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en in de loop van de late namiddag of avond neemt de kans op enkele buien toe. Het wordt nog zo'n 25 graden in het centrum en tot 26 of 27 graden in de Kempen.

Maandag wisselen zon en wolken elkaar af en is er kans op enkele buien. Het kwik haalt zo'n 20 graden in het centrum van het land. Dinsdag hangen er veel wolken en verwacht het KMI vanaf het westen perioden met regen. Maxima in het centrum rond een graad of 20. Voor woensdag is de verwachting onzeker maar waarschijnlijk trekt een nieuwe regenzone van west naar oost over ons land. Maxima rond 18 graden.