Vandaag nog lokale onweersbuien, weekend wordt aangenaam en droog. Noodnummer actief tot vanmiddag Redactie

31 mei 2018

07u15

Bron: Belga 4 Weernieuws We worden vandaag eerst nog geconfronteerd met regen- en lokale onweersbuien. Daarna wordt het droger, maar in de namiddag is er links of rechts nog een geïsoleerd onweer. Maxima tot 27 graden. Vrijdag wordt licht wisselvallig met in de namiddag kans op enkele lokale buien, mogelijk met onweer. Maxima in de buurt van 23 graden. In het weekend blijft het zo goed als droog met maxima rond 22 graden. Dat meldt het KMI. Het noodnummer 1722 blijft zeker tot vanmiddag actief.

Vandaag begint de dag dus met regen- en lokale onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. In de namiddag is het droger en rustiger, maar hier of daar kan toch nog een (onweers)bui ontstaan. De maxima liggen tussen 21 graden aan zee en 27 graden in de Kempen. Donderdagavond trekken de laatste (onweers)buien weg en in de nacht wordt het overal droog met vrij veel hoge bewolking. Lokaal vormt er zich nevel, mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen 12 en 17 graden.

Vrijdagochtend kunnen er al onweerachtige buien vallen in het oosten van het land. Elders is het eerst droog met mooie opklaringen. Geleidelijk neemt overal de kans op een regen- en onweersbui toe maar sommige regio's houden het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden, bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Zaterdag krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op buien toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit west tot noordwest.

(Lees verder onder de afbeelding)

Zondagvoormiddag is het droog met zon. In de namiddag en 's avonds kunnen er in het binnenland enkele buien vallen. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit het noorden.

Van maandag tot woensdag blijft het licht wisselvallig en wisselen opklaringen en wolkenvelden af. Soms kan er al eens een bui vallen maar het is de meeste tijd droog. De maxima in het centrum liggen over het algemeen rond 24 graden.

Noodnummer

Gisteren maakte de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken al bekend dat zeker tot vanmiddag het nummer 1722 voor niet-dringende brandweerinterventies actief blijft. Er wordt gevraagd voor niet-dringende brandweerinterventies naar dat nummer te bellen en enkel het noodnummer 112 te bellen als er iemand in (levens)gevaar is. Normaal wordt het nummer 1722 enkel geactiveerd bij code oranje, maar omdat er kans blijft op plaatselijk hevig onweer blijft het telefoonnummer nog actief.