Vandaag nog kans op buien in centrum en oosten, hele week temperaturen boven de 20 graden TT

24 mei 2020

06u24

Vanochtend zijn er eerst brede opklaringen, behalve ten zuiden van Samber en Maas waar de wolken talrijker zijn. Daarna neemt de bewolking overal toe en wordt het soms zwaarbewolkt, met enkele opklaringen. De kans op enkele buien neemt toe, vooral in de namiddag over het centrum en het oosten van het land.

In het westen blijft het waarschijnlijk droog. De maxima liggen tussen 13 graden op de Hoge Venen en 18 of 19 graden in Vlaanderen. Er waait een overwegend matige en aan zee soms een vrij krachtige wind uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond is het nog tijdelijk gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met kans op enkele buien. Komende nacht wordt het droog en licht tot gedeeltelijk bewolkt. Minima tussen 6 graden op de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwest of veranderlijke richtingen.

Morgen is het eerst overwegend zonnig. Al vrij snel echter ontstaan er stapelwolken in het binnenland. Een lokale bui is niet uitgesloten, hoofdzakelijk dan ten zuiden van Samber en Maas. 's Avonds worden de opklaringen opnieuw breder. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en aan zee, en 22 graden in het centrum. Er waait een matige noordnoordwestenwind.

Dinsdag blijft het droog en vrij zonnig met in de loop van de dag vorming van enkele stapelwolken of wat hoge bewolking. We krijgen maxima van 19 tot 25 graden. De wind waait zwak of matig uit noordelijke of veranderlijke richtingen.

Woensdag is het opnieuw droog en licht tot deels bewolkt. Het is vrij warm met maxima van 18 tot 24 graden. De zwakke noordenwind wordt stilaan matig.

Donderdag zijn de opklaringen breed bij maxima rond of iets boven 20 graden. De wind is matig uit noordoost.

Vrijdag blijft het erg zonnig. De maxima schommelen rond 24 graden in het westen van het land. De wind is zwak tot matig uit het oosten, aan de kust draaiend naar het noordoosten.

Zaterdag is het meestal zonnig met enkele hoge wolkenvelden. Het is vrij warm bij maxima rond 24 graden in het centrum van het land.