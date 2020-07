Vandaag nog droog, vanaf morgen enkele wisselvallige dagen in het verschiet AW

23 juli 2020

06u22

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag start zonnig, later regelmatig wolkenvelden maar het blijft droog. Morgen komt er regen of buien vanaf het westen, later in de namiddag droger met meer zon in het westen. In het weekend valt er regelmatig regen. Dat meldt het KMI.

Vandaag zijn er eerst brede opklaringen maar later neemt de bewolking toe vanaf het westen. In de namiddag wordt het geleidelijk overal gedeeltelijk bewolkt met de meeste zon in het oosten. Het blijft nog altijd droog met maxima tussen 21 graden in de Hoge Venen en 25 graden in de Kempen. De wind is eerst zwak uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen, later waait deze uit het westen. Aan zee ontstaat een matige zeebries uit westzuidwest.



Vannacht wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen. Vooral in het westen kan er tegen de ochtend reeds een bui vallen. De minima liggen tussen 11 en 16 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot zuidwest.

Morgen is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en neemt de onstabiliteit toe. Het wordt wisselvallig met perioden van regen of enkele buien. De maxima schommelen tussen 18 graden op de Hoge Venen en 22 of 23 graden elders. De wind is matig uit west en ruimt in de loop van de dag naar noordwest.

Zaterdag neemt de bewolking snel toe en wordt het overal zwaarbewolkt met eerst lichte regen of motregen. 's Avonds en tijdens de nacht van zaterdag op zondag gaat het harder regenen. De maxima schommelen tussen 21 en 24 graden.

Zondagochtend vallen er nog enkele buien en over het oosten eerst ook nog wat regen. In de loop van de namiddag wordt het veelal droog vanaf het westen en verschijnen er opklaringen. De maxima schommelen rond 21 graden in het centrum.

Maandag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Er kan nog een bui vallen. De maxima schommelen rond 22 graden in het centrum.

Dinsdag drijven er regelmatig wolkenvelden over en kan er een bui vallen. Een actieve regenzone bevindt zich evenwel vlakbij, waardoor de vooruitzichten onzeker zijn. Het wordt waarschijnlijk vrij warm met maxima rond 26 graden in het centrum.

Woensdag is het vaak bewolkt en kan er af en toe wat regen vallen, bij zo'n 21 graden.