Vandaag nog droog met zachte temperaturen, vanaf volgende week regen verwacht ttr

26 januari 2020

07u26

Bron: belga 12 Weernieuws Het wordt vandaag droog met wolken en soms opklaringen, bij zachtere temperaturen. Tegen de avond volgt vanaf het westen regen. Ook de dagen daarna kan het regenen, verwacht het KMI.

Vandaag is het droog met vaak wolken maar tijdelijk ook enkele opklaringen. 's Ochtends is er kans op mist in de Ardennen. Het wordt zachter met maxima van 3 graden in de Hoge Venen tot 8 of hier en daar 9 graden in Laag­- en Midden­-België. Er waait een matige zuidelijke wind.

Vanavond wordt het zwaarbewolkt met over het westen stilaan regen. Komende nacht trekt de regen verder oostwaarts door ons land. Over het westen wordt het op het einde van de nacht opnieuw droger met nog kans op enkele buien. We krijgen minima van 2 graden in de Hoge Ardennen tot 7 graden over

het westen. Er waait een matige of af en toe een vrij krachtige wind uit zuid, ruimend naar zuidwest. Rukwinden tot 50 à 60 km/u zijn mogelijk.

Morgen is het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt met perioden met regen of buien. De maxima schommelen tussen 6 graden in de Ardennen en 9 graden elders. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest.

Dinsdag wordt het wisselvallig met soms buien, mogelijk met korrelhagel en enkele donderslagen.

Woensdag wordt droog. Daarna wordt het zachter, met kans op regen.