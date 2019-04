Vandaag nog buien mogelijk, maar in het weekend halen we opnieuw 18 graden Redactie

04 april 2019

07u15

Bron: Belga 0 Weernieuws Opklaringen wisselen af met wolkenvelden. Er is nog kans op enkele buien, maar het blijft meestal droog. In het uiterste oosten van het land blijft het zwaarbewolkt met tijdelijk regen. De maxima gaan van 3 graden op de Hoge Venen tot 10 graden in Vlaanderen. Dat voorspelt het KMI.

's Avonds en 's nachts blijft het droog en klaart het overal op. Plaatselijk is er kans op nevel of mist. De minima schommelen tussen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 5 graden in het centrum van het land.

Na een koele ochtend volgt morgen een aangename en zonnige dag, met maxima tussen 10 en 14 graden. In de namiddag verschijnen er wel wat meer wolken.

Ook zaterdag blijft het droog met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en maxima tussen 12 en 16 graden. Zondag ontwikkelen er zich in de loop van de dag stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien. In de meeste streken blijft het wel droog. De maxima kunnen stijgen tot 17 of 18 graden in het centrum.

Maandag blijft het wisselend bewolkt met mogelijk enkele buitjes en maxima tussen 10 en 14 graden. Dinsdag zijn er opklaringen, maar stijgt ook de kans op buien. De maxima schommelen dan rond 14 graden.

Ook woensdag lijkt het eerder wisselvallig te worden, met maxima die met 10 tot 12 graden iets beneden de normalen liggen.