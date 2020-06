Vandaag nog buien, maar volgende week zonnig weer met temperaturen tot 30 graden ttr

19 juni 2020

06u25

Bron: belga 10 Weernieuws Vandaag verandert het weerbeeld nauwelijks. 's Ochtends is het tijdelijk droog en vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan er meer stapelwolken waaruit buien kunnen ontwikkelen. Dit kan eventueel gepaard gaan met een donderslag. De maxima liggen nog steeds tussen 17 graden in de Hoge Ardennen en 21 of 22 graden in het centrum. De wind waait matig uit het zuidwesten en ruimt naar het westzuidwesten. Dat meldt het KMI.



Komende nacht kan er plaatselijk nog een buitje vallen over het centrum en het oosten. Elders is het droog met soms brede opklaringen. Lokaal vorming van wat nevel of mist. De minima liggen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Vlaanderen. Aan zee is de wind soms matig.

Morgen is het gedeeltelijk bewolkt met enkele lokale buien. De maxima schommelen tussen 17 graden op de Hoge Venen en 22 graden in het centrum. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west, ruimend naar westnoordwest aan zee.

Zondag is het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en is het eerst overal droog. Een zwakke storing bereikt echter het westen van het land tegen de middag en arriveert over het centrum naar de avond toe. De maxima schommelen tussen 19 en 23 graden.

Maandagochtend is het nog bewolkt in het oosten van het land met mogelijk nog wat gedruppel. In de loop van de dag wisselen stapelwolken af met zonnige perioden. 's Avonds wordt het helder. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 23 graden in de Kempen.

Dinsdag is het zonnig met soms wat stapelwolken in het binnenland. Het wordt warm met maxima rond 27 graden in het centrum van het land. De wind is zwak uit veranderlijke richtingen of uit het oosten. Aan de kust steekt een zeebries uit het noordoosten op in de namiddag.

Woensdag wordt het zeer warm met eventueel wat stapelwolkjes en maxima rond 30 graden in het binnenland.

Donderdag blijft het zeer warm met enkele stapelwolken. Er is een kleine kans op een (onweers)bui. Maxima opnieuw rond 30 graden.