Vandaag nog bewolkt, maar vanaf woensdag mogelijk ‘superhittegolf’ met temperaturen tot 37 graden

03 augustus 2020

06u48

Bron: Belga, NoodweerBenelux 159 Weernieuws Het wordt vandaag bewolkt met buien vanaf de kust en er is kans op een donderslag. De maxima liggen tussen 19 en 22 graden. Morgen wordt het weer overwegend droog met zon en wolken, zo meldt het KMI. Vanaf woensdag wordt het weer snikheet en stevenen we af op de eerste hittegolf van het jaar. En mogelijk zelfs een ‘superhittegolf’.

Het wordt vandaag bewolkt met buien vanaf de kust. Een donderslag is daarbij niet uitgesloten. Vooral over het centrum en het oosten blijft de buienkans aanwezig gedurende de hele namiddag. In het westen wordt het droger met opklaringen. De maxima schommelen rond 18 à 19 graden aan zee en kunnen lokaal oplopen tot 22 graden. De wind waait zwak tot matig uit zuidwest en ruimt geleidelijk naar noordwest.

's Nachts wordt het opnieuw droog vanaf de kust en klaart de bewolking grotendeels uit. Aanvankelijk kunnen er nog buien vallen in het centrum en het oosten van het land, maar later tijdens de nacht wordt het ook daar droog. De minima liggen tussen 9 en 13 graden bij een matige noordwestenwind.

Morgen zijn er eerst opklaringen ten noorden van de Samber en de Maas. Elders is het bewolkt met kans op een bui. In de loop van de dag is het overal wisselend bewolkt met vooral over het reliëf nog kans op een bui, maar tegen de avond is het droog en klaart het uit. De maxima liggen tussen 20 en 23 graden bij een zwakke tot soms matige wind uit west tot noordwest, of uit veranderlijke richtingen.

Vanaf woensdag keert de zomer volop terug. Het wordt dan droog en zonnig met maxima tot 28 graden in het centrum.

Vanaf donderdag klimt het kwik boven de 30 graden, met maxima tot 33 graden. Aan de kust kan het mogelijk iets frisser worden door de kans op een noordoostelijke zeebries.

Vrijdag is het opnieuw volop zonnig met maxima tussen 30 graden in de Ardennen en aan zee en tot 35 graden elders. Komend weekend blijft het zonnig en tropisch warm, met zaterdag uitschieters tot 37 graden. Zondag zorgt iets koelere zeelucht voor iets lagere maxima tussen 25 en 30 graden in het westen van het land, maar in het centrum klimt het kwik dan opnieuw tot 35 graden.

Subtropische luchtmassa vanuit Spanje

“Vooral vanaf woensdag zien we een forse stijging van de temperatuur met op meerdere plaatsen in België tropische temperaturen tot 30°C”, zegt ook Nicolas Roose van weerdienst NoodweerBenelux. “Vanaf dan veert het kwik op onder leiding van een subtropische luchtmassa’s die vanuit Spanje richting het noorden vloeit. Deze periode met hitte lijkt aan te houden tot en met het weekend waardoor een stevige hittegolf in het zadel wordt gebracht.”



Vanaf donderdag warmt het verder op en is het niet ondenkbaar dat het kwik de hete grens van 35°C opnieuw zal bereiken. “Er is veel consensus aanwezig in de weermodellen op een heet scenario wat de kans op een hittegolf flink doet stijgen”, aldus NoodweerBenelux.

‘Superhittegolf’

Voor een hittegolf is het belangrijk om 5 dagen na elkaar de grens van 25°C te overschrijden, waarvan drie de tropische grens van 30°C bereiken. “Komende warme periode lijkt dat makkelijk te gaan lukken waardoor zelfs een nationale hittegolf mogelijk is. Weermodellen berekenen in sommige gebieden kwikstanden die iedere dag naar 35°C klimmen.”

“Hiermee zouden we voldoen aan de criteria voor een ‘superhittegolf’ waardoor augustus 2020 uit een totaal ander vaatje lijkt te tappen dan de iets koelere julimaand”, aldus Roose.

Waarschuwingsfase warmteactieplan

De temperatuursindicator die is vastgelegd in het federale ozon- en hitteplan zal worden overschreden, meldt Ircel vandaag, en dus treedt de waarschuwingsfase van dat plan en van het Vlaamse warmteactieplan vanaf vandaag in werking. Het Agentschap Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast krijgen gemeentes, thuizorgdiensten, woonzorgcentra, huisartsen, kinderopvangdiensten en jeugdverenigingen die werken met kwetsbare groepen een herinnering en tips om zich te wapenen tegen warmte. Voor iedereen geldt in elk geval hetzelfde advies, zegt woordvoerder Joris Moonens: voldoende drinken, jezelf en je huis koel houden, en verzekeren dat ook kinderen of ouderen in de omgeving voldoende drinken en koelte vinden.

Volgens het agentschap is er dit jaar sowieso extra aandacht nodig voor personen die verzwakt zijn door het coronavirus. Zij kunnen extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten, klinkt het. Omgekeerd zijn personen met hittestress dan weer extra kwetsbaar voor COVID-19.

De komende twee dagen worden nog geen overschrijdingen van de Europese ozoninformatiedrempel verwacht, maar vanaf woensdag zal de combinatie van luchtvervuiling, warmte en zon wellicht wel leiden tot een toename in de ozonconcentraties. Of die ook de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht zullen overschrijden, is nog niet te voorspellen. Ircel waarschuwt in elk geval als dat het geval is.