Vandaag lokaal al 30 graden, morgen wordt het nóg warmer KVE

30 juli 2020

06u39

Bron: NoodweerBenelux, Belga 42 Weernieuws De zon speelt de komende dagen een hoofdrol. Vandaag wordt het al mooi met maxima tot 29 graden en morgen wordt wellicht de warmste dag van het jaar tot nu toe. Dat hebben we te danken aan een opstuw van warme, subtropische lucht uit het zuidwesten van Europa. "Deze opstuw van warme lucht intensiveert op vrijdag waardoor we op veel plaatsen in België temperaturen tot 33°C, lokaal 35°C noteren. In de avondperiode stijgt de kans op lokaal fel onweer nabij de Frans-Belgische grens", weet weerexpert Nicolas Roose van NoodweerBenelux

Vandaag profiteren we van helder weer. Onder leiding van veel zonneschijn veert het kwik op naar zomerse waarden die 25°C overschrijden tegen het middaguur. De wind waait zwak uit variabele richtingen. Het blijft overal droog. “Opgelet voor een hoge UV-index, het is erg belangrijk om zowel vandaag als op vrijdag voldoende te smeren en de huid te beschermen”, aldus NoodweerBenelux.

Op vrijdag nadert nog warmere lucht onze omgeving. Boven Frankrijk worden temperaturen verwacht die in de regio van Parijs kunnen klimmen tot 40°C. In België kunnen de kwikstanden vrijdagnamiddag pieken tot 36°C. “Zware fysieke inspanningen zijn niet aan te raden tussen het middaguur en de avondperiode. Ook het voldoende insmeren met zonnecrème en beschermende kledij dragen is aangewezen”, aldus Roose.

In de avondperiode wordt het geleidelijk onweerachtig vanuit Frankrijk. De kans op felle buien neemt dan toe voor de regio’s langs de Frans-Belgische grens. “Deze buien kunnen vanwege de hoge temperatuur profiteren van veel energie in de atmosfeer. Daardoor is iedere onweersbui in staat om hagel en windstoten te veroorzaken. Momenteel is er nog wat onzekerheid of de buien effectief zullen ontstaan, maar de kans is voldoende groot voor een waarschuwing”, aldus NoodweerBenelux.

Volg de onweersbuien live op deze actuele onweerradar.

Het wordt vandaag dus opnieuw zonnig met enkel wat hoge of middelhoge wolkenvelden in het noorden van het land. Het is al vrij warm met maxima van 23 tot 28 graden, en zelfs 29 graden in Belgisch Lotharingen.

De wind waait overwegend zwak uit veranderlijke richtingen. Aan de kust steekt in de namiddag een matige zeebries op uit het noordoosten. Donderdagavond en -nacht is het helder of lichtbewolkt en zacht met minima tussen 12 en 18 graden. De wind waait zwak tot matig.

Vrijdag is een zeer warme en zonnige dag. We halen maxima van 29 tot 32 in de Ardennen, en van 33 tot 35 graden in het centrum. De wind waait zwak of matig uit het zuidoosten. Mogelijk kan er 's avonds wat meer bewolking binnen schuiven in het westen van het land. 's Nachts kan de kans op een bui of een onweer toenemen.

Dit weekend wisselen opklaringen en wolken elkaar af en is er kans op enkele lokale buien op zaterdag.

Zondag is er ook kans op enkele buien, vooral dan in het centrum en het noorden van het land. Het blijft wel zeer warm met maxima tussen 23 en 32 graden op zaterdag en 20 tot 24 graden op zondag.