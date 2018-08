Vandaag laatste snikhete dag met temperaturen tot 37 graden. Vanavond zwaar onweer verwacht (ontdek hier wanneer het bij u kan losbarsten) avh

07 augustus 2018

06u36

Bron: Belga 0 Weernieuws Het wordt vandaag zonnig en zeer warm, met maxima tot 36 of 37 graden. Zelfs aan zee wordt het puffen met temperaturen rond 31 graden. Maar vanaf vanavond is het gedaan met puffen, want dan trekken zware onweersbuien over ons land.

Na de middag verschijnen er eerst hoge wolken en vervolgens ook stapelwolken. Het westen van het land mag zich op het einde van de namiddag verwachten aan fikse onweders. Daarbij is er kans op overvloedige neerslag, hagel en vooral ook zware windstoten. Daarna is ook elders een lokaal onweer niet uitgesloten, meldt het KMI.



's Avonds en 's nachts trekken regen- en onweersbuien over ons land. De onweders kunnen pittig zijn en gepaard gaan met felle rukwinden, hagel en overvloedige neerslag. De minima liggen tussen 16 en 20 graden.



Ontdek hieronder wanneer het onweer in jouw provincie zal losbarsten.

Morgen is er eerst nog vrij veel bewolking met misschien nog hier of daar een onweersbui. Daarna blijft het overal droog met geleidelijk meer zon. Maxima tussen 22 graden aan zee en 28 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag is het eerst overwegend droog met opklaringen. Geleidelijk krijgen we vanaf de Franse grens meer bewolking, gevolgd door regen en felle onweersbuien. Er is kans op overvloedige neerslag. De maxima liggen in het centrum rond 25 graden.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met kans op enkele lokale buien. De maxima liggen rond 22 graden.

Zaterdag neemt de bewolking toe vanuit het westen, maar het blijft droog. 's Nachts stijgt de kans op regen en buien, eventueel met een donderklap. Maxima rond 24 graden.

Zondag is het meestal bewolkt met kans op enkele buien. De temperaturen stijgen tot 23 graden.

Maandag krijgen we veel bewolking met regen, en maxima die rond 21 graden liggen.

