Vandaag laatste frisse dag, vanaf morgen lekker lenteweer TK

05 april 2018

06u32

Bron: Belga 9 Weernieuws Na een eerder frisse donderdag, met maxima rond 9 graden, gaat het kwik de komende dagen fluks omhoog. Morgen noteren we al 16 à 17 graden en in het weekend zullen de maxima zelfs richting rond 20 graden gaan. Dat meldt het KMI.

Vandaag begint met veel bewolking en buien. In de namiddag wordt het droog en vanaf de kust geleidelijk ook zonnig. De maxima liggen rond 9 graden. De wind is matig en aan zee eerst vrij krachtig uit het westen, draaiend naar het noordwesten en neemt later wat af. Vannacht is het lichtbewolkt en koud, met minima van 0 tot -2 graden ten zuiden van Samber en Maas en de Kempen en +1 tot +3 graden elders. Aan de grond kan het op vele plaatsen licht vriezen.

Morgen volgt een aangename lentedag. Vooral in het westen wordt de zon wel gesluierd door hoge wolken, maar het blijft overal droog. Het kwik klimt naar waarden tussen 12 en 17 graden.

Tijdens het weekend en ook nog maandag wordt het warm met temperaturen rond 20 graden. Maar het weer is onzeker en onstabiel en we kunnen buien verwachten, zondag zelfs met onweer.

Dinsdag en woensdag wordt het naar verwachting meestal grijs met soms wat lichte neerslag. Het wordt geleidelijk een vijftal graden frisser.

Meer over Samber

Kempen

Maas

KMI

weer