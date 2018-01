Vandaag koud met mogelijk natte sneeuw, vanaf morgen weer warmer TK

21 januari 2018

07u43

Bron: Belga 45 Weernieuws Vandaag blijft het, na het optrekken van het ochtendgrijs, lange tijd droog met opklaringen en wolkenvelden. Geleidelijk aan neemt de bewolking toe vanuit het westen en in de loop van de late namiddag bereikt een regenzone het westen van het land en reikt tegen de avond ook tot het centrum van het land. In Vlaanderen kan er ook tijdelijk natte sneeuw vallen. De maxima liggen tussen 0 en 5 graden.

Vanavond eerst nog regen in Vlaanderen, later droger. In de Ardennen valt nog lange tijd sneeuw, maar later gaat de sneeuw ook over in regen. De temperaturen gaan overal stijgen.

Morgen krijgen we eerst enkele buien, maar in de namiddag wordt het over de noordwestelijke landshelft droog met een paar opklaringen. Over het zuidoostelijke deel blijft het zwaarbewolkt met regen. In de streken langs de Franse grens valt er maandag meer neerslag. Het is zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 5 graden in de Hoge Venen tot lokaal 11 graden in Vlaanderen. De matige westen- tot zuidwestenwind ruimt naar het westnoordwesten.

Dinsdag en woensdag verwachten we meestal veel wolken met hier en daar wat lichte neerslag. Met plaatselijke maxima tot 12 of 13 graden is het zeer zacht. Er waait een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind.

