Vandaag koud en droog, maar sneeuw is op komst

Bron: Belga 0 Thinkstock Sneeuw in de Ardennen Weernieuws Vandaag is het koud en meestal droog met brede opklaringen. In het zuidoosten zijn er aanvankelijk vrij veel lage wolkenvelden. In het noordoosten is er ook een kleine kans op een winterse bui. Maxima van -2 tot +5 graden. 's Nachts neemt de bewolking toe. Minima rond het vriespunt in het centrum, meldt het KMI.

Zaterdagochtend zijn er tijdelijk wel meer lage wolkenvelden in het zuidoosten van het land. Vooral dichtbij de Nederlandse en Duitse grenzen is er ook kans op winterse buien. De maxima liggen rond -2 graden in de Hoge Venen, rond +3 graden in het centrum van het land en rond +5 graden aan zee.

Zaterdagnacht wordt het vanuit het zuidwesten zwaarbewolkt. Tegen de ochtend kan er langs de Franse grens smeltende sneeuw of sneeuw vallen. De minima liggen tussen -5 graden in Hoog- België en +1 graad aan zee, met waarden tussen 0 en -2 graden in het centrum.

Zondag wordt het zwaarbewolkt met vanaf de Franse grens snel smeltende sneeuw of sneeuw. Een tijdelijke accumulatie van een paar centimeter is mogelijk. In de loop van de dag wordt het zachter en gaat de neerslag over in regen behalve in de Ardennen. In de namiddag verwachten we een wisselvallig weertype met soms buien en een paar lokale opklaringen. In de voormiddag schommelen de temperaturen in vele streken rond of iets boven het vriespunt, in

Hoog-België zijn ze negatief. In de namiddag en 's avonds klimmen de temperaturen naar waarden tussen 3 graden in de Ardennen en 8 of 9 graden in het centrum en het westen.

Maandag verwachten we regen vanaf het zuiden en gaat het mogelijk opnieuw stevig waaien met gevaar voor zware windstoten. Het is zacht bij maxima van 5 tot 10 graden.

Dinsdag wordt het wisselvallig met opklaringen en enkele buien. In de Ardennen gaat het om winterse buien. We halen maxima van 1 tot 5 graden. Woensdag en donderdag is het winderig en wisselvallig met perioden van regen of buien. Op de hoogten heeft de neerslag soms een winters karakter. De maxima schommelen in het centrum rond 6 graden en de minima zijn in vele streken licht positief. Mogelijk wordt het vrijdag enkele graden kouder en krijgen de buien overal een meer winters karakter.

