Vandaag kans op winterse buien en een donderslag TK

19 januari 2018

06u31

Bron: Belga 99 Weernieuws Vandaag wordt een frisse en wisselvallige dag met veel bewolking, vergezeld van buien. Soms zijn dat winterse buien en is er ook kans op een donderslag. Op de Ardense hoogten vallen sneeuwbuien. Het blijft relatief fris, met maxima tussen 0 of +1 graad in de hoge Ardennen en 4 tot 6 graden elders. De wind waait matig en aan zee soms vrij krachtig uit west tot zuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht verandert het weerbeeld nauwelijks, gedeeltelijk tot zwaarbewolkt met in heel het land kans op nog enkele winterse buien. Er valt verse sneeuw in de hoger gelegen gebieden. De minima lopen uiteen tussen -3 en +3 graden bij een matige zuidwestenwind.

Morgen zorgt een depressie die over Frankrijk trekt voor veel bewolking met, vooral in het zuiden, vrij veel neerslag en in de Ardennen smeltende sneeuw of sneeuw. In de loop van de namiddag worden de opklaringen breder vanaf de kust. De maxima schommelen tussen 0 en 3 graden in de Ardennen en tussen 3 en 6 graden elders.

Zondag bereikt een storing eerst de streken nabij de Franse grens. Zij breidt zich in de loop van de dag uit naar de andere regio's, maar over het noordoosten kan het nog een groot deel van de dag droog blijven. Aanvankelijk kan de neerslag vallen als smeltende sneeuw of sneeuw, later gaat het om regen. We krijgen maxima van -1 graad in de Hoge Venen tot 4 of 5 graden over het westen. Zondagnacht stijgt het kwik.

Maandag wordt het dikwijls zwaarbewolkt met regen of motregen. Het is gevoelig zachter bij maxima van 6 tot 12 graden. Van dinsdag tot donderdag beïnvloedt zachte zeelucht ons weer met vaak veel wolken en soms lichte neerslag. De maxima liggen tussen 5 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 12 graden elders.

