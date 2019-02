Vandaag kans op rukwinden tot 60 kilometer per uur kv

28 februari 2019

06u26

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag neemt de bewolking toe vanaf het westen en na de middag en volgende nacht valt er regen. De maxima bedragen tussen 9 tot 14 graden met meer wind. Het KMI voorspelt rukwinden tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan zee.

In de namiddag trekt een regenzone ons land binnen vanaf het westen van het land. In het oosten blijft het nog meestal droog. Het wordt frisser met maxima tussen 9 graden op de Ardense hoogvlakten en 13 of 14 graden in Vlaanderen. De wind waait matig, aan zee vrij krachtig, uit het zuidwesten, later ruimend naar het westen tot zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 50 kilometer per uur in het binnenland en tot 60 kilometer per uur aan zee.

Vannacht blijft het zwaarbewolkt met af en toe regen of enkele buien. Een donderslag is niet uitgesloten, vooral langs de Franse grens en in het zuiden van het land. De minima bedragen tussen 4 en 6 graden in de Ardennen en tussen 6 en 8 graden in de andere streken. De matige wind ruimt naar het westen tot noordwesten. Aan zee is de wind vrij krachtig uit het noordwesten met pieken tot 50 kilometer per uur.

Morgen is het meestal bewolkt met af en toe wat regen of een buitje. De maxima liggen tussen 5 en 10 graden. De wind waait zwak of matig uit noordwestelijke richtingen.

Zaterdag wordt het zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Het gaat matig tot vrij krachtig waaien uit het zuiden tot zuidwesten. De maxima liggen rond 12 graden in het centrum. Zondag wordt het zwaarbewolkt met vrij veel regen of buien, met maxima tot 12 graden.

