Vandaag is het zwaarbewolkt maar droog IB

25 januari 2018

06u59

Bron: Belga 0 Weernieuws Het is vandaag zwaarbewolkt, met in de Ardennen nog regen maar elders meestal droog weer. Een bui blijft hier en daar wel mogelijk. In het westen zijn ook opklaringen mogelijk, zo voorspelt het KMI. De maxima liggen tussen 6 en 8 graden in de Ardennen en tussen 8 en 10 graden in de andere streken.

Vrijdag begint vrij mooi in Laag- en Midden-België. Ten zuiden van Samber en Maas is het dan grijs met veel lage wolken en kans op mist. In de loop van de dag zijn er overal afwisselend opklaringen en bewolkte periodes. Vooral in het westen van het land kan er dan een buitje vallen. Maxima van 5 graden in de Hoge Ardennen tot 6 of 8 graden elders.

Het KMI verwacht zaterdag, na het optrekken van plaatselijke mistbanken, bewolkt maar overwegend droog weer, met in de loop van de namiddag zelfs enkele opklaringen. De maxima in het centrum van het land liggen in de buurt van 6 of 7 graden.

Zondag zorgen restanten van storingen voor een alweer bewolkte hemel met af en toe wat lichte regen of motregen. Het is zacht voor de tijd van het jaar met plaatselijk maxima tot 13 graden. Begin volgende week is het vaak zwaarbewolkt en verwachten we meer actieve neerslagzones. De maxima liggen maandag en dinsdag nog plaatselijk in de buurt van 11 of 12 graden. Daarna wordt het frisser.

Meer over KMI

Ardennen

weer

Midden-België

Maas

Maxima

Samber