Vandaag is de koudste 28 februari sinds begin van de metingen

28 februari 2018

17u41

Bron: Belga 2 Weernieuws Het is de koudste 28 februari in ons land sinds het begin van de metingen in 1901. Dat zegt het KMI. Het vorige record dateert van 1904, toen -0,8 graden Celsius werd opgetekend.

Vandaag lag het maximum rond -2 graden, zegt weerman David Dehenauw. Ook op onder andere 3 maart 1987 en 5 maart 1971 kwam de maximumtemperatuur uit op maximum -2 graden, zegt Dehenauw.

Afgelopen nacht was het het koudst in Elsenborn. Het kwik ging daar tot -18. De koudste temperatuur overdag werd woensdag eveneens gemeten in de Hoge Venen, waar de temperatuur tot -8 graden ging, hoewel die cijfers nog niet definitief zijn.