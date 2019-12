Vandaag iets frisser, morgen opnieuw tot 15 graden (en vergeet een witte kerst maar) HLA ADN

18 december 2019

06u43

Bron: Belga, VTM Nieuws 68 Weernieuws Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar, meldt het KMI. Vandaag krijgen we droog en rustig weer. Het is wel wat frisser dan gisteren met maxima tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en tussen 7 en 9 graden elders. Maar morgen wordt het opnieuw heel zacht met temperaturen tot 15 graden. Een witte kerst? Die zit er zeker niet in.

Vandaag krijgen we een vrij mooie dag. Het blijft droog met brede opklaringen. Plaatselijk kunnen wolken voorkomen langs de Franse grens. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Laag- en Midden-België. Vanavond en -nacht blijft het meestal lichtbewolkt. In Hoog-België kans op lage bewolking. De minima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Ardennen en 7 graden in het centrum en het westen.

Morgen krijgen we lichte regen over het westen van het land. In het centrale deel zijn er opklaringen en is er op het einde van de namiddag kans op lichte neerslag. Over het oosten blijft het droog met vaak nog brede opklaringen. Maxima van 10 graden in de Ardennen tot 14 graden in het centrum. Donderdagavond kan er lokaal wat lichte regen vallen. Donderdagnacht verloopt meestal droog met opklaringen. Later neemt de bewolking toe met op het einde van de nacht kans op regen. Het is zeer zacht bij minima van 7 tot 11 graden.

Vrijdag volgen er veel wolken met in de meeste streken regen. In de loop van de namiddag wordt het droger vanaf de kust. Het blijft aanhoudend zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 8 tot 11 graden in de Ardennen en van 11 tot 13 graden in Vlaanderen.

Zaterdag is het soms zwaarbewolkt met af en toe wat regen of een lokale bui. Een actievere regenzone bereikt zaterdagnacht onze streken. Met maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 7 of 8 graden in Laag- en Midden- België is het minder zacht dan de voorgaande dagen.

Zondag verlaat de regen stilaan ons land via het oosten. Vanaf het westen wordt het daarna wisselvallig met enkele buien. We halen maxima van 3 graden in de Hoge Ardennen tot 8 graden aan de kust.

Van maandag tot woensdag bepaalt onstabiele zeelucht ons weer. Regenzones of buien wisselen af met drogere perioden. De maxima schommelen in de Ardennen tussen 3 en 6 graden en elders tussen 6 en 9 graden. Een witte kerst wordt dus niet verwacht.