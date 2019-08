Vandaag hevige buien mogelijk met rukwinden tot 70 km per uur: KMI waarschuwt (even) met code geel Redactie

09 augustus 2019

06u00

Bron: Belga, NoodweerBenelux 109 Weernieuws Afgelopen dagen kregen we te maken met een licht wisselvallig weerbeeld, al bleef het meestal droog met aangename temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Vanaf vandaag krijgen we echter een ander weerbeeld. Dankzij een toenemende invloed van lagedrukgebieden over de Atlantische Oceaan krijgen we koeler zomerweer met geregeld neerslag. “Voorlopig zullen we het zomergevoel even kwijt zijn”, aldus Kenneth Noyelle van Afgelopen dagen kregen we te maken met een licht wisselvallig weerbeeld, al bleef het meestal droog met aangename temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Vanaf vandaag krijgen we echter een ander weerbeeld. Dankzij een toenemende invloed van lagedrukgebieden over de Atlantische Oceaan krijgen we koeler zomerweer met geregeld neerslag. “Voorlopig zullen we het zomergevoel even kwijt zijn”, aldus Kenneth Noyelle van NoodweerBenelux . KMI waarschuwt rond de middag in het hele land heel even met code geel voor onweer.

Vandaag worden perioden met regen of buien verwacht. Sommige buien kunnen intens zijn met kans op onweer en veel neerslag in korte tijd.



Vanochtend moeten gebieden in het westen van België rekening houden met een eerste buienlijn die komt opzetten vanuit Frankrijk. De buien trekken geleidelijk verder richting het oosten. Doordat de temperaturen al snel klimmen naar een aangename 25 graden zullen de buien ook heviger worden met kans op onweer. Er worden rukwinden tot 70 kilometer per uur verwacht tijdens deze buien, plaatselijk is wateroverlast niet uitgesloten. Volg de onweersbuien live via deze handige kaart.



Het KMI waarschuwt vanaf 10.30 uur met code geel voor onweer in heel België. De waarschuwing duurt in meeste provincies tot net na de middag. In Limburg en Vlaams-Brabant blijft code geel actief tot de vroege avond. In de Ardennen is er in de namiddag kans op hagel, waarschuwt het KMI ook.

In de loop van de dag vergroot de kans op opklaringen vooral over het westen. Het is vrij warm met maxima tussen 23 en 27 graden. De wind waait matig of hier en daar soms vrij krachtig uit zuidelijke richtingen.



Vanavond kunnen er nog (onweerachtige) buien vallen in de oostelijke landhelft. Elders is het, op een plaatselijke bui na, droog. Vannacht wordt het wisselend bewolkt en overwegend droog. Aan zee is de kans op een paar buien wel groter. Het blijft zeer zacht met minima tussen 14 en 19 graden. De matige zuiden- tot zuidwestenwind wakkert op het einde van de nacht aan tot vrij krachtig en aan de kust tot krachtig. De rukwinden nemen in de loop van de nacht toe van 50 naar 60 à 65 kilometer per uur.

Veel wind tijdens weekend

In het weekend verwachten we veel wind door de invloed van een depressie boven de Atlantische Oceaan. Op zaterdag verwachten we windstoten van 50 tot 60 kilometer per uur in het binnenland en aan de kust kan dat oplopen tot 70 tot 80 kilometer per uur. Hierbij verwachten we veelal droog weer, al zijn enkele buien toch niet geheel uitgesloten, vooral in het westen van het land. De maxima kunnen stijgen tot 22 graden.



“Zondag zal de wind in de loop van de dag iets in kracht afnemen. Temperaturen zullen in het westen rond 20 graden schommelen. In het oosten van ons land kunnen de temperaturen nog 24 graden aantikken”, aldus Noyelle.

Maandag wordt het wisselvallig met buien. Lokaal onweer is mogelijk. Het kwik klimt niet hoger dan 20 of 21 graden. Dinsdag is het wisselend bewolkt met enkele buien. Het blijft echter toch vaak droog maar koel met maxima rond 19 of 20 graden.

In de loop van woensdag lijkt de kans op neerslag te vergroten vanaf het westen. De zuidwestenwind wakkert aan en het blijft koel voor de tijd van het jaar. Donderdag wordt mogelijk een wisselvallige dag met soms buien en maxima van maar 18 graden in het centrum.