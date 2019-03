Vandaag heel de dag zwaarbewolkt, maar morgen komt de zon erdoor lva

23 maart 2019

06u55

Bron: Belga 0 Weernieuws Zaterdag begint vrijwel overal grijs met nevel en lokale mist alsook kans op wat plaatselijke motregen, zo meldt het KMI. In de loop van de dag verbetert de zichtbaarheid maar blijft het overwegend zwaarbewolkt met vooral ten noorden van Samber en Maas kans op wat lichte neerslag.

In Belgisch Lotharingen zijn er vaak brede opklaringen en ook in de vooravond zijn opklaringen mogelijk in het noorden van het land. De maxima liggen tussen 8 graden in Hoge Venen en 12 à 13 graden in het centrum.

Ook zaterdagavond en -nacht blijft het overwegend zwaarbewolkt met vooral in het midden en het zuiden van het land kans op wat lichte regen of motregen. In het noorden verschijnen mogelijk meer en bredere opklaringen. De minima liggen over het algemeen tussen 4 en 6 graden. In geval van brede opklaringen in het noorden van het land koelt het daar af tot rond 1 graad.

Ook zondag start grijs, maar vanuit het noorden komen opklaringen. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en aan zee, en 13 graden in de Kempen.