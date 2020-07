Vandaag fris en buien, zaterdag opnieuw beter weer verwacht met temperaturen tot 26 graden TTR

16 juli 2020

06u25

Bron: Belga 8 Weernieuws Het is vandaag zwaarbewolkt met af en toe regen en buien, vooral in het noorden en het oosten van het land. De temperaturen blijven aan de frisse kant met maxima tussen 13 graden in de Hoge Venen en rond 18 graden in het centrum. 's Nachts wordt het geleidelijk droog, met nog enkele buien in het oosten, en opklaringen. De minima liggen tussen 11 en 14 graden. Dat zegt het KMI.



Morgen is er veel bewolking en blijft het op een lokale bui na droog. In de loop van de namiddag wordt het zonnig aan de kust. We krijgen ook zachtere temperaturen tot 18 graden in de Hoge Venen en 23 graden in het westen van het land.

Ook zaterdag is het overwegend droog met afwisselend zon en bewolking. Vooral na de middag zijn er soms brede opklaringen. Het wordt weer warmer met maxima van 21 tot 23 graden aan zee en in de Ardennen en van 23 tot 26 graden elders in het land.

Een stevige storing bereikt zondag ons land en de bewolking neemt toe vanaf het westen, waardoor er vooral daar kans op regen is. De maxima schommelen rond 19 graden aan zee, 23 graden in het centrum en 25 graden in het oosten.

Maandag kunnen er nog buien vallen over het oosten, maar elders is er vaak zon en blijft het droog. Het wordt weer frisser met maxima rond de 20 graden.

Dinsdag wordt het waarschijnlijk droog en zijn er regelmatig opklaringen. De maxima blijven rond de 20 graden liggen in het centrum.