Vandaag en morgen 25 graden, einde van de week wordt het weer frisser TK

14 mei 2018

06u48

Bron: Belga 0 Weernieuws De dag begint grijs met laaghangende bewolking, nevel en plaatselijk mist. Vooral in het zuiden van het land valt er eerst regen. Na de middag komen er vooral in het centrum en oosten opklaringen, in de kuststreek blijft het mogelijk bewolkt en nevelig. In het zuidoosten van het land kan het in de namiddag tot onweer komen.

In het binnenland wordt het opnieuw warm met maxima tussen 18 en 26 graden, afhankelijk van de opklaringen. In het westen blijft het frisser met maxima tussen 13 en 16 graden. Aan zee waait het vrij krachtig tot af en toe krachtig. Dat meldt het KMI.

Vanavond kunnen er in het midden van het land eventueel enkele buien tot ontwikkeling komen. Later vannacht wordt het rustig, droog en op de meeste plaatsen licht bewolkt tot helder. Hier en daar kan er nevel of een mistbank ontstaan. Aan zee blijft het mogelijk bewolkt tot de ochtend. De minima liggen tussen 9 en 13 graden bij een matige tot plaatselijk zwakke wind uit noord tot noordoost.

Morgen is het droog met eerst veel zon en geleidelijk wat wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 17 graden aan zee en 24 graden in de Kempen.

Woensdag wordt het bewolkt. In de westelijke landshelft blijft het overwegend droog, in het oosten is er kans op buien, eventueel met onweer. Met een strakke noordelijke wind wordt het minder zacht, met maxima tussen 14 en 20 graden.



Donderdag en vrijdag stroomt met een matige wind uit noordelijke richtingen vochtige en frisse Noordzeelucht over onze streken. Het is bewolkt maar het blijft overwegend droog. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. Tijdens het weekend verwacht het KMI rustig en droog weer met wolken en opklaringen. Het wordt wat zachter, met tegen zondag maxima rond 20 graden.

