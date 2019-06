Vandaag eerste dag richting 30 graden: het wordt puffen en zweten komende week RL

23 juni 2019

06u44

Het wordt tropisch warm met temperaturen boven de dertig graden de komende dagen. Vanochtend is het zonnig met hoge sluierwolken. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. De maxima liggen tussen 25 graden in de Hoge Venen en 29 graden in de Kempen. De wind waait eerst overwegend zwak uit oostelijke richtingen, ruimt later naar oost tot zuidoost en wordt dan matig. Aan zee verwachten we na de middag een zeebries uit noordnoordoost. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht verwachten we hoge en middelhoge wolken maar blijft het droog. Het is erg zacht met minima tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 graden in het centrum. De wind zwak tot matig uit uit zuidoost.

Morgen is het zonnig met soms wat meer hoge wolkensluiers. Het wordt erg warm met op meerdere plaatsen maxima van 30 tot 32 graden, bij een matige zuidoostenwind. Ook aan zee komen we in de buurt van 29 graden voor de zeebries opsteekt.

Ook dinsdag is het heet met zon en hoge wolkensluiers. De maxima gaan in stijgende lijn en bereiken plaatselijk 34 graden in het noordoosten van het land. Aan zee brengt een zeebries wat koelte.

Ook woensdag zijn er vrijwel geen wolken en kunnen we opnieuw 35 graden bereiken. Vanaf donderdag blijft het zonnig maar is er een lichte daling van de temperaturen mogelijk naar waarden rond 30 graden.

Aangezien er ook modellen zijn die de periode met zeer hoge temperaturen verlengen, vraagt bovenstaand scenario nog bevestiging.