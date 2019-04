Vandaag droog met wolken en opklaringen IB

14 april 2019

07u02

Bron: Belga 2 Weernieuws De lage bewolking die 's nachts is ontstaan in de zuidoostelijke helft van het land, breidt zich vandaag geleidelijk uit over de andere streken. In de loop van de dag wordt het gedeeltelijk tot soms zwaarbewolkt. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Enkel in het uiterste zuidoosten van het land is er in de voormiddag kans op wat lichte (winterse) neerslag.

De maxima liggen tussen 5 en 8 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 7 en 10 graden elders. De wind waait matig uit het noordoosten tot het oosten.

Vanavond en vannacht krijgen we brede opklaringen, al drijven er wel hoge wolkensluiers over ons land. De minima liggen tussen 0 en -2 graden ten zuiden van de Samber en Maas, rond +3 of +4 graden aan zee en tussen 0 en +2 graden in de andere streken. De wind waait meestal zwak uit noordoostelijke tot oostelijke richtingen.

Maandag begint de dag met veel zon. In de namiddag komt er wat bewolking maar het blijft toch vrij zonnig. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 11 graden in de Ardennen en tot 16 graden in het centrum.

Dinsdag komt er geleidelijk meer hoge bewolking opzetten vanaf de Franse grens. In de namiddag is het meestal zwaarbewolkt en op het einde van de dag verwacht het KMI regen vanuit het zuiden. De maxima schommelen tussen 12 graden op de Hoge Venen en 18 graden in Vlaanderen.

Woensdag sleept een storing over ons land. In de voormiddag is het zwaarbewolkt met nog regelmatig regen, maar in de namiddag wordt het geleidelijk droog met opklaringen en nog kans op een bui. De maxima schommelen rond 16 graden in het centrum, bij een zwakke veranderlijke wind.