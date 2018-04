Vandaag de zon in? "Smeer je in met factor 50" Hans Renier

17 april 2018

10u37

Wil je vandaag genieten van de zon? Wees dan toch maar voorzichtig! Voor het eerst dit jaar is er een UV-index van 5. Dit betekent dat de huid van meeste mensen al na 25 minuten kan verbranden.

"April is de gevaarlijkste maand van het jaar om te verbranden. In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is de zon nu al even krachtig als in augustus", zegt VTM-weervrouw Jill Peeters. "En als je huid verbrandt, ga je er sneller ouder uitzien. En, erger, er is gevaar voor kanker." De UV-index ligt vandaag en de komende dagen tussen 5 en 6. Iemand met huidtype II, het meest voorkomend in onze streken, kan dan al na 25 minuten verbranden. "Maar dat wil niet zeggen dat je 20 minuten onbeschermd in de zon kan zitten", vervolgt Peeters. "In die zin is de UV-index misleidend." Mogen we dan helemaal niet genieten van de zon? Uiteraard wel, maar voor wie plant om vanmiddag een terrasje te doen, geeft de weervrouw wel een goede raad mee. "Zet je in de schaduw. En als dat niet lukt, bescherm je huid dan met kledij. Wat toch bloot blijft, smeer je in met zonnecrème factor 50."

Smeer je kinderen in voor ze naar school vertrekken, en geef ze een zonnebril mee VTM-weervrouw Jill Peeters

Kinderen extra beschermen

Bijkomend gevaar is dat we nog maar net uit de winter komen, en de meeste mensen nog een bleke huid hebben. "Er is dus nog natuurlijke protectie", vervolgt Peeters. "Want je al een bruin laagje hebt, ben je beter beschermd." De weervrouw benadrukt dat het belangrijk is om kinderen extra te beschermen. Hun huid is immers nòg gevoeliger. "Smeer ze in voor ze naar school vertrekken en geef ze een zonnebril mee. Ook onze ogen zijn immers heel gevoelig voor UV-straling. Een teveel aan zonlicht kan leiden tot de oogziekte cataract."

Hooikoorts

De oplopende temperaturen hebben ook effect op hooikoorts-patiënten. Zij moeten rekening houden met een toename van het aantal pollen in de lucht. "Het pollenseizoen is al een tijdje bezig. Maar zonnige en warme dagen zorgen er natuurlijk voor dat de natuur 'volle bak' in gang schiet. Dus dat leidt automatisch voor meer klachten bij mensen die last hebben van hooikoorts."