Vandaag blijft het warm, maar opnieuw opletten voor onweer en wateroverlast jv

15 augustus 2020

07u33

Bron: belga 6 Weernieuws Dit weekend vertoeven we in een warme en onstabiele luchtmassa. Samen met de buien van afgelopen dagen is er een grote hoeveelheid vocht aanwezig. “De combinatie van zomerse temperaturen tot 25°C en veel vocht is een klassiek recept voor buien die in de namiddag gepaard kunnen gaan met onweer. Vooral op zondag is er opnieuw kans op fel onweer vanuit Frankrijk”, meldt weerexpert Nicolas Roose van Dit weekend vertoeven we in een warme en onstabiele luchtmassa. Samen met de buien van afgelopen dagen is er een grote hoeveelheid vocht aanwezig. “De combinatie van zomerse temperaturen tot 25°C en veel vocht is een klassiek recept voor buien die in de namiddag gepaard kunnen gaan met onweer. Vooral op zondag is er opnieuw kans op fel onweer vanuit Frankrijk”, meldt weerexpert Nicolas Roose van NoodweerBenelux

Zomers warm en onstabiel

Vandaag halen we op veel plaatsen opnieuw de zomerse grens van 25°C. We zien geregeld de zon, maar moeten in de loop van de dag rekening houden met enkele pittige regen- en onweersbuien over het centrum en oosten van ons land. “Er is nog steeds weinig wind in de hogere atmosfeer waardoor de buien zich maar traag verplaatsen. De kans op wateroverlast bij felle buien is nog steeds aanwezig”, aldus NoodweerBenelux.

De meeste en meest intense buien in de namiddag verwacht het KMI over de oostelijke landshelft, maar ook elders kan onweer losbarsten. 's Avonds zijn er nog enkele laatste buitjes mogelijk die ons land in het noorden verlaten. Later 's nachts wordt het droog met brede opklaringen. Opnieuw kan er nevel of een mistbank gevormd worden op sommige plaatsen. De minima liggen tussen 13 en 18 graden.

Mogelijk fel onweer in de loop van zondag

Augustus typeert zich vaak als de maand waarin er veel onweerskansen zijn. Op zondag wordt het opnieuw warm met op veel plaatsen 25°C of iets meer. “Vanuit Frankrijk zien we een buienlijn naderen met onweer. Deze buienlijn wordt tegen de late namiddag verwacht aan de Frans-Belgische grens. Mogelijk gaat de overtocht over België gepaard met hagel, windstoten en hevig onweer”, signaleert Roose.

Hou alvast de onweersbuien live in de gaten via deze live onweerradar.

Maandag blijft het wisselvallig. Het is wisselend tot soms zwaarbewolkt en vooral later in de namiddag vergroot de kans op enkele buien of onweer. De maximumtemperaturen liggen rond 24 graden.

Dinsdag is er opnieuw kans op buien bij maxima tussen 20 en 26 graden.

Woensdag zorgt een mobiele hogedrukwig voor tijdelijk droger weer. Enkele zeer plaatselijke lichte buitjes zijn nog wel mogelijk. Maxima tussen 20 en 25 graden.

Donderdag is het wisselend bewolkt en vrij warm met maxima rond 26 à 27 graden in het centrum van het land. Enkele buien of onweer zijn mogelijk. Vrijdag eerst wat regen of buien, later droger vanaf het westen met opklaringen. Maxima rond 24 graden in het centrum.