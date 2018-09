Vandaag blijft het droog, volgende week terug 28 graden Redactie

13 september 2018

07u25

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag valt er vooral in het zuidoosten van het land eerst nog regen of motregen met in de Ardennen ook nevel of mist. Elders is het aanvankelijk overwegend droog met enkele schuchtere opklaringen. In de namiddag blijft de bewolking hardnekkig ten zuiden van Samber en Maas maar het wordt er overwegend droog. Elders wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. De maxima liggen tussen 13 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het noordwesten. Dat meldt het KMI.

Donderdagavond en -nacht wordt het overal droog en breiden opklaringen zich vanaf het westen uit over het ganse land. Lokaal vormt er zich in de loop van de nacht nevel of mist. Tegen de ochtend verschijnen er opnieuw meer wolken aan de kust. De minima liggen tussen 5 en 11 graden.

Vrijdag begint droog met opklaringen. Later vormt zich stapelbewolking en is er vooral aan de kust en in het noordwesten een buitje mogelijk. In het zuidoosten van het land is er meer zon. De maxima liggen tussen 16 graden in de Ardennen en 21 graden in de Kempen.

Zaterdag begint de dag droog met op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag ontwikkelt er zich veel stapelbewolking maar op een buitje na blijft het droog. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Zondag blijft het droog met een meestal gesluierde zon. Met een zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen wordt het zacht met maxima van 20 tot 23 graden.

Maandag is het droog met zonnige perioden en maxima van 20 tot 25 graden. De verwachting voor dinsdag en woensdag is nog onzeker. Dinsdag krijgen we een opstuw van warme zuidelijke lucht met temperaturen tot 27 of 28 graden maar mogelijk ook onweer op het eind van de dag. In dat geval wordt het woensdag koeler en wisselvallig.