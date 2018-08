Vandaag bewolkt en kans op regen, ook komende dagen miezerig weer TTR

27 augustus 2018

06u40

Bron: Belga 0 Weernieuws De nieuwe week begint met veel bewolking, met vooral in de voormiddag nog kans op wat lichte neerslag. Daarna wordt het droger. Tussendoor zijn enkele opklaringen mogelijk. De maxima liggen rond 17 graden in de Hoge Venen, rond 19 graden aan zee en rond 20 of 21 graden elders, zo meldt het KMI vandaag.

De wind waait daarbij matig of soms vrij krachtig, en aan de kust vrij krachtig of soms nog krachtig uit zuidwest tot west met rukwinden rond 50 of 55 km/h.

Vanavond en -nacht is het droog met bredere opklaringen. Het kan wel nevelig worden en lokaal is er ook kans op vorming van mist. De minima liggen tussen 6 of 7 graden op de Ardense hoogten en 12 of 13 graden aan de kust.



Morgen krijgen we, na het optrekken van het eventuele ochtendgrijs, droog weer met zon en wolken. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden. Woensdag wordt het zwaarbewolkt met regen, buien en onweders. De maxima liggen tussen 20 en 24 graden.

Donderdag en vrijdag is het wisselend tot soms zwaarbewolkt met enkele lokale buien. Donderdag is daarbij zelfs nog een donderklap mogelijk. Vrijdag neemt de buienactiviteit geleidelijk af. De maxima liggen rond 19 of 20 graden in het centrum.



Zaterdag en zondag wordt het rustig en zacht. Zaterdag kan het soms nog bewolkt zijn met kans op wat gedruppel. Zondag wordt het zonnig. Maxima rond 23 graden in het centrum.