Vandaag al heerlijk warm, maar dit weekend stijgt het kwik naar 30 graden IB

23 augustus 2019

06u45

Bron: Belga 3 Weernieuws Vandaag is het zonnig en warm met vooral in de voormiddag nog af en toe sluierwolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. In de voormiddag is de wind meestal zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen.

In de loop van de namiddag wordt de wind af en toe matig en draait hij naar noordoost in het binnenland en naar noord tot noordoost aan de kust. Vanavond en vannacht is het vrijwel helder. Minima van 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordoost, ruimend naar oost tot zuidoost.

Morgen krijgen we veel zon, al kan er in sommige streken af en toe vrij veel hoge bewolking aanwezig zijn. De temperaturen gaan in stijgende lijn en bereiken waarden tussen 25 graden op de Ardense hoogten, 28 graden in het centrum en 29 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit oost tot zuidoost.

Zondag blijft het rustig en warm met veel zon en wat hoge sluierwolken. In het oosten kunnen er ook stapelwolken ontstaan. Maxima op de meeste plaatsen rond 29 of 30 graden.

Maandag blijft het wellicht nog droog en warm. De maxima komen uit tussen 25 en 30 graden.

Dinsdag ontwikkelen er zich in de namiddag meer stapelwolken die vooral in het oosten van het land kunnen uitgroeien tot een regen- of onweersbui. De temperaturen stijgen tussen 26 en 31 graden.

Woensdag is het nog overwegend zonnig met hoge wolkensluiers en in de loop van de dag de vorming van stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een warmteonweer. De maxima zouden tussen 27 en 32 graden kunnen liggen.

