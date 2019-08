Vandaag al heerlijk warm, dit weekend stijgt het kwik zelfs naar 30 graden en meer IB TT

23 augustus 2019

06u45

Bron: Belga, NoodweerBenelux 114 Weernieuws Vandaag is het zonnig en warm met vooral in de voormiddag nog af en toe sluierwolken. Maxima van 23 graden aan zee tot 28 graden in de Kempen. In de voormiddag is de wind meestal zwak uit veranderlijke of oostelijke richtingen. Vooral het weekend en de dagen erna worden bijzonder zomers, met zelfs een toenemende kans op een hittegolf.

In de loop van de namiddag wordt de wind af en toe matig en draait hij naar noordoost in het binnenland en naar noord tot noordoost aan de kust. Vanavond en vannacht is het vrijwel helder. Minima van 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige wind uit noordoost, ruimend naar oost tot zuidoost.

Morgen krijgen we veel zon, al kan er in sommige streken af en toe vrij veel hoge bewolking aanwezig zijn. De temperaturen gaan in stijgende lijn en bereiken waarden tussen 25 graden op de Ardense hoogten, 28 graden in het centrum en 29 graden in de Kempen. De wind waait zwak uit oost tot zuidoost.

Zondag blijft het rustig en warm met veel zon en wat hoge sluierwolken. In het oosten kunnen er ook stapelwolken ontstaan. Maxima op de meeste plaatsen rond 29 of 30 graden. Op sommige plekken in het land zijn zelfs temperaturen boven de 30 graden mogelijk. “De oorzaak hiervan is de opbouw van een stevig hogedrukgebied boven Europa, die via een oostelijke luchtstroming droge en warme continentale lucht aanvoert richting onze streken”, aldus weerdienst NoodweerBenelux.

Maandag blijft het wellicht nog droog en warm. De maxima komen uit tussen 25 en 30 graden. “De weermodellen zijn het er over het eens dat de zomerse periode tot minstens begin volgende week lijkt te duren, waarna de onzekerheid stilaan toeneemt”, klinkt het bij NoodweerBenelux.

“Aan zee is het iets koeler door een opstekende zeebries in de loop van de namiddag, maar ook daar blijft het droog en stijgen de temperaturen in het weekend richting zomerse waarden. Vanaf dinsdag is er meer onzekerheid, maar in het meest optimistische scenario duurt de warme periode ook na maandag nog voort en behoort een regionale hittegolf in de Kempen dan zeker tot de mogelijkheden. “Het is echter nog afwachten hoe de situatie de volgende dagen in de weermodellen evolueert en of die trend bevestigd wordt.” aldus NoodweerBenelux.

Woensdag is het nog overwegend zonnig met hoge wolkensluiers en in de loop van de dag de vorming van stapelwolken die lokaal kunnen uitgroeien tot een warmteonweer. De maxima zouden tussen 27 en 32 graden kunnen liggen.

