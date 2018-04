Vanavond kans op fel onweer, pas donderdag komt de zon terug piepen TK

29 april 2018

06u51

29 april 2018

Bron: Noodweer Benelux, Belga

Vandaag moeten we rekening houden met enkele pittige buien. Vanochtend schuift een eerste gebied met neerslag België binnen. Vooral het centrum en oosten van ons land krijgt te maken met deze buien. Later vanmiddag en vanavond verwacht weerdienst NoodweerBenelux een toename van het aantal buien. Over het centrum en oosten van ons land kunnen die gepaard gaan met pittig onweer.

Vanochtend moet het centrum en oosten van ons land rekening houden met regelmatig lichte tot matige regenval. Dat heeft alles te maken met de restanten van onweersbuien die afgelopen nacht zijn ontstaan boven Frankrijk. Over het westen blijft de neerslag voorlopig sterk beperkt. Temperaturen schommelen tussen 10 en 12 graden. Opmerkelijk, over het zuidoostelijk deel van de Benelux kan het kwik deze middag de 20 graden grens overschrijden.

Toenemende kans op onweersbuien

In de late namiddag/avondperiode stijgt vanuit Frankrijk de kans op intense buien. Deze buien kunnen voldoende profiteren van onstabiliteit over het noorden van Frankrijk om zich te organiseren. Het is de weersverwachting dat deze onweersbuien over het centrum en het oosten van België trekken.

Lokaal gaan ze gepaard met veel regen op korte tijd, hagel en windstoten. "De precieze locatie en timing van onweersbuien is zoals steeds moeilijk in te schatten", aldus Nicolas Roose van NoodweerBenelux.

Plaatselijk veel neerslag

Het slechte weerbeeld is gekoppeld aan een lagedrukgebied die de komende 24 uur stationair blijft in de buurt van de Benelux. Daaromheen bevinden zich actieve storingen die geregeld voor veel regen kunnen zorgen. Zo moeten we rekening houden met 10 tot 30 mm tegen morgenochtend.

Morgenochtend is het zwaarbewolkt met vooral in het noorden en het oosten nog regen. In de loop van de dag wordt het droger, maar er blijft wel veel bewolking. De wind waait vrij krachtig tot krachtig uit zuid tot zuidwest, met kans op rukwinden tot 80 km/h of zelfs nog wat meer. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Venen en 13 of 14 graden in de Kempen.

Dinsdag krijgen we vrij veel wolkenvelden met regen of buien. Het is ook vrij winderig en fris voor de tijd van het jaar met maxima rond 10 graden in het centrum.

Woensdag begint droog met opklaringen, maar de bewolking neemt toe en vanaf het westen volgt regen. De maxima liggen rond 15-16 graden in het centrum, bij een stevige wind uit het zuidwesten.

Vanaf donderdag wisselen zonnige perioden en bewolkte passages elkaar af. Er blijft altijd wel kans op wat neerslag. Het wordt geleidelijk zachter: donderdag krijgen we maxima van 12 of 13 graden, maar zaterdag kan het kwik tot rond 17 graden stijgen. De windkracht neemt geleidelijk af.

