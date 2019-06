Vanavond je huis verluchten na de hitte? Zet de juiste de ramen open jv

Bron: KU Leuven 0 Weernieuws Het is puffen en het wordt nog méér puffen. Zullen we vannacht wel de slaap kunnen vatten in deze hitte, zonder airco? De KU Leuven heeft enkele eenvoudige maar efficiënte tips om de warmte toch zo veel mogelijk buitenshuis te houden.

“De warmte zit binnen”, zegt de volksmond. En we willen ze liever buiten. Ramen openzetten lijkt logisch, maar je kiest dan wel best de ‘juiste’ ramen uit. Sowieso houd je op de heetste uren van de dag ramen en deuren gewoon gesloten. Laat je niet verleiden door wat tijdelijk aangename tocht, je kamers zúllen opwarmen door de temperatuur van de wind. Wacht dus tot het buiten koeler is dan binnen.

Vervolgens zet je bij voorkeur je ramen zowel boven als beneden open, als dat kan. Het beste effect bereik je door beneden de ramen die wind vangen te openen en boven de ramen van de gevel waar het windstil is. Wie in een gesloten bebouwing woont, zet de ramen van de voor- en achterkant open om ‘cross-ventilatie’ te creëren. Beneden aan de tuinkant, boven aan de straatkant, weet Staf Roels, professor bouwfysica aan de KU Leuven. Omdat de tuinzijde meestal koeler is. De koelere lucht van beneden kan dan naar boven stromen.

Zonnewering

Zijn collega, Bert Blocken, zet piekventilatie wel pas op de tweede plaats als hulpmiddel. Voor hem is de allerbelangrijkste stap: de zon tegenhouden met buitenzonnewering. “Geen binnenzonnewering, want die komt letterlijk ‘te laat’, de zonnestraling zit dan al binnen, wordt door die binnenzonnewering weer uitgezonden als langgolvige straling maar kan niet meer door het glas”, aldus Blocken in de blok op de blog van de KU Leuven vorige zomer. Geen gordijnen dus, zonnetenten of luifels zijn volgens de professor het efficiëntst. Maar die zijn niet meteen goedkoop. Als alternatief legt Blocken daarom hier uit hoe je een eigen buitenzonnewering in elkaar kan knutselen met zilverpapier, karton, lijm, schaar en schilderstape.

Wat ook voor verkoeling kan zorgen: ventilatoren, vernevelaars, koude douches en gekoelde dranken. Die vragen allemaal weliswaar energie, maar een pak minder dan aircotoestellen. Ze hebben uiteraard slechts een kortstondig effect. De tafelventilator kan je ook aan een raam zetten en naar buiten richten om de warme lucht van binnen de kamer uit te blazen. In een andere kamer - de slaapkamer bijvoorbeeld - zet je dan een raam open om koelere lucht van buiten naar binnen te krijgen.