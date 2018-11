Vanaf woensdag wordt het flink kouder en kan het sneeuwen KVE

16 november 2018

18u56

Bron: KMI, Belga 0 Weernieuws Mogen we midden volgende week de eerste vlokken verwachten? Volgens de voorspellingen wordt het alvast een stuk ijziger en is er kans op sneeuw.

Morgen en zondag krijgen we nog mooi en zonnig najaarsweer, maar de vrij zachte temperaturen van de afgelopen tijd zijn echt wel voorbij. Vanaf dinsdag zal het kwik niet hoger klimmen dan een graad of 4. De matige tot soms vrij krachtige oost- tot noordoostenwind zal het koudegevoel nog versterken. En daarna wordt het wellicht nog iets kouder.

Vanaf woensdag is er zelfs kans op winterse neerslag want dan lijkt een meer actieve storing ons weerbeeld te zullen bepalen. Het wordt koud, met maxima rond of net onder het vriespunt in de Ardennen en tot +2 of +3 graden in Laag- en Midden-België. Ook de dagen erna kan de neerslag een winters karakter hebben. Maar een sneeuwman maken, zal er zeker niet inzitten. Verwacht wordt wel dat de koude periode nog enige tijd kan aanhouden.

Strooidiensten staan paraat

De strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn in ieder geval voorbereid om de gladheid te bestrijden op Vlaamse gewest- en autosnelwegen, wanneer nodig. De zoutvoorraad werd tot het maximum aangevuld, het Agentschap werkt verder samen met een gespecialiseerde weerdienst die hen tweemaal per dag nauwkeurige weersvoorspellingen aanlevert. Bovendien werkt men zeer preventief. Zo reden strooiwagens de nacht van 2 op 3 november al voorzichtig uit.