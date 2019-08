Exclusief voor abonnees Vanaf volgende week wordt het (een beetje) herfst: “Stijlbreuk met hoe zomer tot nu geweest is” Lieve Van Bastelaere Philippe Truyts

09 augustus 2019

17u06 4 Weernieuws ‘t Is weer voorbij, die mooie zomer. Vanaf maandag wordt het een stuk kouder dan we half augustus gewoon zijn. Bij momenten krijgen we nat en winderig weer. “Het wordt een stijlbreuk met hoe de zomer tot nu toe is geweest”, zegt weerman Frank Deboosere. “Het zal ons een beetje het gevoel geven dat het herfst is.”

“Vooral de temperaturen zullen het laten afweten”, voorspelt Deboosere. “Het wordt maximum 20 of 21 graden. Dat is twee tot drie graden frisser dan gemiddeld voor half augustus. Het weertype - wolken, opklaringen, een regenzone die passeert - zal ons een beetje het gevoel geven dat het herfst is. Vanaf maandag spelen we in een lagere categorie. Noem het de eerste tekenen van de herfst.” VTM-weerman David Dehenauw is ervan overtuigd dat die lagere temperaturen zullen aanhouden tot 22 of 23 augustus: “Een hittegolf zal er niet meer inzitten. Daarnaast is er tot volgende zondag elke dag kans op enkele buien, waarmee ik niet gezegd heb dat het vanaf maandag élke dag gaat regenen.”

