Vanaf vandaag gevoelig frisser kv

27 oktober 2019

06u44

Bron: Belga 0 HET WEER Vanochtend is het al droog maar nog bewolkt over het uiterste westen en noordwesten. In de loop van de voormiddag wordt het ook droog in het centrum. In Hoog- België blijft het nog regenen tot rond of na de middag en over het zuidoosten tot het einde van de namiddag.

Vanaf de kust krijgen we, met uitzondering van Hoog- België, in de loop van de namiddag een afwisseling van zon en wolken. Met maxima tussen 10 en 12 graden is het gevoelig frisser dan de voorbije dagen. Er waait een meestal matige noordwestenwind. Dat meldt het KMI.

Vanavond en -nacht blijft het droog met brede opklaringen en soms wolkenvelden. In de loop van de nacht is er kans op enkele lokale mistbanken. De minima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen, 3 à 4 graden in het centrum en 8 graden aan zee. De noordwestenwind wordt in de meeste streken zwak en veranderlijk.



Morgen zijn er nog tijdelijk brede opklaringen op de meeste plaatsen met plaatselijk ook wat nevel of mist in de ochtend. Vanaf de Noordzee komen geleidelijk meer en meer wolken opzetten. Vrij snel wordt het overal zwaarbewolkt, behalve in het uiterste zuidoosten waar nog enkele opklaringen mogelijk zijn. Een lichte bui is niet uitgesloten in Vlaanderen. Maxima tussen 7 graden op de Hoge Venen en 12 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot soms matig uit noord tot noordoost.

Dinsdagochtend is er kans op nevel en mist. Aan de kust is er tijdelijk kans op een bui. Na het optrekken van het ochtendgrijs, blijft het droog met opklaringen en wolkenvelden. Maxima tussen 6 graden op de Hoge Venen en 11 graden in het westen. De wind waait matig uit noordoost en zwakt later af.

Woensdag blijft het droog met opklaringen en soms enkele wolkenvelden. Ten zuiden van Samber en Maas is er 's ochtends lichte nachtvorst mogelijk. Maxima tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden in Vlaanderen. Matige oostenwind.

Donderdag neemt de bewolking toe vanaf het westen en kan er later op de dag wat lichte regen vallen. 's Ochtends kan het licht vriezen in het centrum en oostelijke deel van het land. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum van het land.

Vrijdag zou een regenzone van west naar oost over het land trekken . Maxima rond 12 à 13 graden voor het centrum van het land.

Zaterdag zou het wisselvallig zijn met veel wolken en buien. Maxima rond 13 of 14 graden in het centrum van het land.