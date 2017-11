Vanaf morgen eindelijk wat beter weer TK

06u39

Bron: Belga 0 AFP Weernieuws Vanochtend is het nog wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden waaruit enkele regenbuien kunnen vallen in Laag- en Midden-België. Op de Ardense hoogten kunnen dat winterse buien zijn. Bij stevige buien is wat stofhagel niet uitgesloten.

Na de middag wordt het vrijwel droog met bredere opklaringen en maxima tussen 3 graden op de Ardense hoogten en 10 graden aan zee. De wind waait in het binnenland matig uit noord tot noordwest, aan zee vrij krachtig uit noord met nog pieken tot 50 kilometer per uur, meldt het KMI.

Vanavond en -nacht wordt het gedeeltelijk bewolkt met soms brede opklaringen, al trekt een wolkenband snel van west naar oost over het land. Het blijft meestal droog. De temperaturen dalen naar -3 graden in de Hoge Venen en naar +2 tot +5 graden in de andere streken. De wind krimpt naar west tot noordwest en wordt zwak. Aan zee blijft hij matig waaien.

Langs de rand van een hogedrukgebied schuift morgen een sterk verzwakte storing over het land. 's Ochtends zijn er in het binnenland nog brede opklaringen. Naarmate het front landinwaarts trekt, neemt de bewolking toe. Hooguit valt er wat lichte motregen in het westen van het land en langs de Nederlandse grens. De temperaturen bereiken 3 tot 5 graden in Hoog-België, 9 graden in Laag- en Midden-België en 11 graden aan zee. De wind waait zwak of matig uit het zuidwesten.

Woensdag bevinden we ons in een warme sector: veel bewolking en eventueel wat lichte motregen. In de loop van de namiddag krijgen we aan zee af en toe de zon te zien. Maxima van 6 tot 13 graden bij een zwakke wind uit zuid tot zuidwest. Aan de kust waait de wind zwak tot soms matig uit zuidwest ruimend naar west. Op enkele spatjes na in het noorden van het land, blijft het donderdag droog en gedeeltelijk bewolkt met vrij veel hoge wolkenvelden. Maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 graden aan zee en in het centrum van het land. De wind waait zwak tot plaatselijk matig uit zuid- tot zuidoostelijke richtingen.