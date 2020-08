Vanaf morgen code rood in bijna heel het land door extreme hitte: kwik klimt tot boven 35 graden redactie

07 augustus 2020

06u32

Bron: Belga, KMI 158 Weernieuws De temperaturen gaan vandaag overal in het land richting de 30 graden, met lokaal zelfs meer dan 35 graden in de Kempen. Het blijft zonnig en droog, met af en toe wat wolkenvelden, meldt het KMI. In het hele land is vandaag al code oranje van kracht voor de hitte, behalve aan de kust, waar code geel geldt. Vanaf morgen zal in meerdere provincies code rood afgekondigd worden voor de volgende dagen, meldt weerman David Dehenauw.



In de Hoge Ardennen en aan zee krijgen we maxima rond 30 of 31 graden, elders gaat dat naar 35 graden of zelfs wat meer in de Kempen. Het blijft vrijdagavond nog lang warm, en ook ‘s nachts koelt het nauwelijks af met minima tussen 16 en 20 graden.



In het weekend wordt het opnieuw erg zonnig en tropisch warm, met temperaturen van 28 graden vlak aan zee tot 37 graden in de Kempen op zaterdag. Langs de kust steekt er na de middag wel een matige zeebries op uit noordnoordoost. Zondag blijft het zonnig met enkele wolkenvelden en zeer warme maxima van 30 tot 36 graden.



Ook begin volgende week blijft het erg warm, al vergroot dan wel de kans op onweer. De maxima liggen nog altijd tussen 30 en 35 graden en lokaal zelfs wat meer.



Vanaf woensdag zijn de verwachtingen onzeker, al blijft het wellicht vrij zonnig met op het einde van de dag geleidelijk meer wolken en kans op buien, mogelijk met een onweer. De maxima zouden dan rond 30 graden schommelen in het centrum. Vanaf donderdag zou dan een meer gestructureerde buien- en onweerszone over het land kunnen trekken vanuit Frankrijk en vanaf het Kanaal. De maxima liggen dan tussen 25 en 30 graden in het centrum.

Vandaag code oranje, morgen code rood

Vandaag geldt in het hele land, behalve aan de kust, code oranje voor hitte. Aan de kust geldt code geel, wat inhoudt dat er maatregelen getroffen kunnen worden om oudere en zwakkere mensen te beschermen, door hen meer te laten drinken en hen niet in rechtstreeks zonlicht te laten vertoeven. Code oranje betekent dat je voorbereid moet zijn en de raadgevingen van de overheid moet opvolgen. “Regelmatig drinken, je lichter kleden, de dag in koelere ruimten doorbrengen, je gezondheidstoestand opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) eten en deuren en ramen gesloten houden. Wees voorbereid, en volg het advies van de overheid op”, aldus het KMI.

Aangezien het kwik vandaag zoals voorspeld tot 35 graden of meer klimt, zal voor morgen en de komende dagen code rood wegens extreme hitte worden afgekondigd. Bij dergelijke extreem hoge temperatuurwaarden moeten bepaalde maatregelen genomen worden: veel drinken, je zoutgehalte op peil houden, veel rusten, in een gekoelde ruimte verblijven, vochtige doeken gebruiken in geval van uitdroging en rechtstreekse zonnestralen vermijden. “Onderneem actie om uzelf, anderen en indien mogelijk uw bezittingen in veiligheid te brengen. Volg de raadgevingen van de bevoegde overheid strikt op”, luidt het advies.

Ik heb zonet namens het KMI code ROOD afgekondigd voor extreme hitte in vele provincies, geldig van zaterdag tem maandag, eventueel verlengbaar. https://t.co/Z6GNLzdB8L David Dehenauw(@ DDehenauw) link

Bekijk hier het weer voor vrijdag 7 augustus:



