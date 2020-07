Vanaf de avond kans op plaatselijk veel neerslag redactie

25 juli 2020

13u02

Bron: Belga 12 UPDATE Het KMI voorspelt deze namiddag op sommige plaatsen eerst nog wat neerslag, vooral dan in het noorden van het land. Later wordt het tijdelijk droger in de meeste streken en wisselend tot zwaarbewolkt, wat mogelijk gepaard gaat met tijdelijk brede opklaringen. Het wordt zeer zacht met maxima rond 22 of 23 graden op de Ardense toppen en aan zee, en 24 tot 26 graden elders. Op het einde van de dag neemt de kans op regen of (onweers)buien toe in het uiterste westen van het land.

Zaterdagavond en -nacht worden, soms intense, perioden van regen of buien voorspeld vanaf het westen. De buien kunnen onweerachtig zijn en op sommige plaatsen waterophoping met zich meebrengen. Vanaf de late namiddag tot zondagochtend waarschuwt het KMI daarom met een code geel voor die neerslag.

Op sommige plaatsen kan zowat 20 of meer liter per vierkante meter vallen in 6 uur. Tijdens een onweer zijn windstoten tot 65 kilometer per uur mogelijk. De minima liggen daarbij tussen 14 en 17 graden.

De storing verlaat zondagochtend via het oosten het land. Het wordt dan wisselend bewolkt, met nog enkele lokale buien. in de namiddag geven de weerkaarten bredere opklaringen aan en zelfs zonnig weer aan zee. Maxima rond 21 of 22 graden in het binnenland, en rond 23 graden in Belgisch-Lotharingen. Zondagavond en -nacht klaart het uit, bij minima van 9 of 10 graden in de Ardennen tot 15 graden aan zee.

Begin volgende week wordt het wisselvallig met opnieuw neerslag. Maandag klimt het kwik nog naar 22 tot 28 graden, maar de dagen nadien wordt het hoogstens 19 tot 23 graden.

