Van hittegolf tot stortbui in Europa ALE

17 juni 2019

11u32

Bron: ENEX, AP 0

Het weer in Europa doet waar het zin in heeft. In het Zuiden en Oosten van Europa is het tropisch warm en stijgen de temperaturen richting 30 graden. Maar tegelijkertijd was er de voorbije dagen in Frankrijk en Hongarije ook hevig noodweer met hagelbuien en overstromingen. En ook in Groot-Brittannië valt de regen met bakken uit de lucht. Ook bij ons gingen we al van het ene uiterste in het andere.