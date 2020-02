Valentijn tussen wolken en enkele opklaringen: tot 11 graden HAA

14 februari 2020

07u06

Bron: Belga 5 Weernieuws De dag begint zwaarbewolkt met wat regen in de Ardennen. In de loop van de voormiddag wordt het overal droog. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 11 graden in Vlaanderen. Komend weekend krijgen we te maken met storm Dennis: in ons land worden vooral felle rukwinden verwacht.

Vandaag blijft het nog rustig. De wind is zwak tot matig uit west en krimpt naar zuidzuidwest, meldt het KMI. Volgende nacht is het droog maar bewolkt. Tegen het einde van de nacht nemen de kansen op wat regen tijdelijk toe aan zee. De minima schommelen tussen 2 en 8 graden en er staat een matige zuidzuidwestenwind.

Morgen is het eerst zwaarbewolkt in het westen en later in het centrum van het land. In het oosten van het land verwachten nog opklaringen. In de loop van de namiddag verwachten we geleidelijk wat regen aan de kust en in het uiterste westen. Het wordt erg zacht met maxima tussen 7 en 13 graden. De wind is aanvankelijk matig en wordt nadien soms vrij krachtig uit zuidzuidwest met rukwinden tot 60 à 70 kilometer per uur. Aan zee wordt de wind krachtig.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt met soms wat regen, maar ook vaak droge momenten. In de namiddag of avond trekt een actief koufront van west naar oost over het land. Het wordt zeer zacht met maxima tussen 13 en 15 graden. De zuidwestenwind trekt verder aan en wordt krachtig tot mogelijk zeer krachtig. Er zijn rukwinden mogelijk tot 80 à 90 kilometer en lokaal eventueel iets meer. Na de doortocht van het koufront ruimt de wind naar zuidwest tot west.

Maandag blijft het vaak droog met soms brede opklaringen. Enkele buien zijn niet uitgesloten. De maxima schommelen tussen 7 en 10 graden. De wind blijft matig tot vrij krachtig uit zuidwest tot west.

Dinsdag wordt het wisselvallig met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en buien. De buien kunnen in de Ardennen een winters karakter aannemen. De maxima schommelen tussen 4 en 9 graden. De wind is matig tot vrij krachtig uit westelijke richtingen.

Ook woensdag blijft het wisselvallig met buien. In de Ardennen zijn de buien opnieuw soms winters van karakter. De maxima schommelen rond 7 graden in het centrum van het land. De wind waait meestal matig uit west.

Donderdag zou het droog blijven met opklaringen en wolkenvelden. De maxima schommelen rond 9 graden in het centrum van het land.

