Valentijn blijft mooi en droog, morgen kans op regen TK

14 februari 2018

08u44

Bron: Belga 0 Weernieuws Droog, fris en eerst mooi of gedeeltelijk bewolkt weer: dat staat op het weermenu vandaag. In de loop van de dag krijgen we vanaf het westen meer hoge bewolking. De maxima hangen in de Ardennen rond het vriespunt, in Laag- en Midden-België tot 5 à 6 graden. Dat meldt het KMI.

Vanaf het westen wordt het vanavond zwaarbewolkt, en in de loop van de nacht trekt een regenzone het land in. Die storing bereikt later ook het oosten, en daar kan de regen overgaan in smeltende sneeuw of sneeuw. De minima liggen tussen -2 in de Ardennen en 3 graden aan de kust.

Morgen krijgen we eerst zwaarbewolkt tot betrokken weer, met perioden van regen. Het wordt wel veel zachter, met maxima van 3 graden in de Ardennen en tot 11 graden in het westen. Laterop de dag wordt het vanaf het westen wisselvallig, met nog kans op enkele buien. Tegen de avond wordt het weer droog met brede opklaringen.

Vanaf vrijdag krijgen we opnieuw droog weer en is de zon regelmatig te zien. De maxima schommelen tussen 2 graden in Hoog-België en 8 graden over het westen. 's Nachts vriest het wel nog overal.

Meer over Ardennen

weer