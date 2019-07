Vaak bewolkt met kans op een buitje: temperaturen rond 20 graden tvc

08 juli 2019

06u59

Bron: Belga 3 Weernieuws Het is vandaag bewolkt en lokaal kan een buitje tot ontwikkeling komen. De maxima liggen overdag tussen 15 en 20 graden. 's Nachts wordt het lichtbewolkt, rustig en fris. De temperaturen dalen tot 4 à 7 graden in de Ardennen, 11 graden aan zee en 7 à 9 graden elders. Dat voorspelt het KMI.

Na een frisse nacht krijgen we dinsdag afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden. Die laatste zijn waarschijnlijk frequenter in het noorden van het land. Het blijft droog en de maxima liggen tussen 18 graden aan zee en in de Hoge Venen en 22 graden op sommige plaatsen in het centrum.

Woensdag krijgen we nog steeds afwisselend wolkenvelden en opklaringen. Tijdens het grootste deel van de dag blijft het nog droog, maar 's avonds of 's nachts is er in het westen kans op enkele buitjes. De wind waait meestal zwak uit veranderlijke richting of uit het westen tot het noordwesten. De maxima liggen rond 19 of 20 graden op de Ardense toppen en aan zee en rond 22 graden in het centrum van het land.

Op donderdag wordt het vaak zwaarbewolkt met perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 18 en 24 graden. En op vrijdag wordt het het veelal bewolkt met buien, lokaal met onweer. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum van het land.