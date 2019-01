Uw postbode is straks ook uw weerman IB

09 januari 2019

04u30

Bron: Belga 2 Weernieuws Bpost begint nog dit jaar een proefproject waarbij dertig postwagens automatisch weerdata zullen doorsturen naar het KMI. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag. Op die manier kan het KMI een zo nauwkeurig mogelijk weerbericht maken.

"Het voordeel van die postwagens is dat ze zo goed als overal komen", zegt Maarten Reyniers die binnen het KMI verantwoordelijk is voor Nieuwe Databronnen Meteorologie. "Op die manier kunnen we over een veel breder gebied ­data verzamelen dan met het huidige, statische netwerk van meetstations."

De bedoeling is dat er constant gegevens worden bezorgd over de weerssituatie. Het betreft de omgevingstemperatuur, maar er zou bijvoorbeeld ook een signaal kunnen worden gestuurd wanneer de ruitenwissers bewegen of wanneer de mistlamp wordt aangestoken, legt Reyniers uit. "Dat laatste is zeer interessant, omdat mist een erg lokaal verschijnsel is dat uiterst moeilijk te voorspellen valt. Net zoals sneeuw trouwens."

Meer accurate voorspellingen

Met al die info wil het KMI de voorspellingen accurater maken en bijvoorbeeld direct waarschuwingen uitsturen voor bepaalde weersituaties. Be-Mobile, het bedrijf achter de verkeersinformatie, zal die data ook gebruiken.

Lokale weersvoorspellingen zijn een trend. Het KMI meent dat veel bedrijven erin geïnteresseerd zijn en zelfs willen betalen voor deze specifieke informatie.