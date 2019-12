Uitzonderlijk zacht, maar nat weekend Het weer met Jill Peeters: weersvoorspelling 7 en 8 december Jill Peeters

06 december 2019

11u30 0 Weernieuws Dit weekend wordt het gemiddeld 5 graden warmer dan normaal. Zaterdag komen de maxima uit rond 10 graden in Vlaanderen, en 6 graden in de Hoge Venen, de koudste plek van het land. Er staat daarbij een matige west-zuidwestenwind. Overdag zal het meestal droog blijven. Er hangt wel veel bewolking, en daar kan nu en dan wat lichte regen uitvallen.

Zaterdagavond zijn er enkele opklaringen, maar de bewolking zal weer aandikken. In de loop van de nacht begint het te regenen, eerst aan zee en tegen zondagochtend ook in de rest van het land. Het wordt een relatief zachte nacht, met minima tussen 4 en 7 graden. De zuidwestenwind wakkert aan, met rukwinden tot 60 kilometer per uur.

Zondag wordt het zachter, tot 12 graden. Het kan vrij krachtig waaien en ook regenen. Na de middag gaat de regen over in wisselvallig weer, met afwisselend zon en buien. Tegen de avond wordt het droog.

De straalstroom ligt dit weekend pal over ons land, en voert in een hoog tempo regenstoringen aan, maar ook relatief zachte lucht.

Maandag wordt een erg wisselvallige dag, met veel wind. Er zijn rukwinden tot 70 kilometer per uur mogelijk, met maxima rond 9 graden. Dinsdag kan het een groot deel van de dag droog blijven. In de voormiddag is er nog wat zon, na de middag niet meer. Maxima rond 8 graden en een matige wind. Dinsdagavond begint het weer te regenen en ook de rest van de week blijft wisselvallig. Het wordt dan opnieuw wat kouder.