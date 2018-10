Uitzonderlijk warm herfstweekend kv

06 oktober 2018

06u06

Bron: Belga 0 Weernieuws Vandaag is er eerst veel zon, in de loop van de dag komt er wat meer bewolking vanuit het westen. Het is ook warm voor de tijd van het jaar met maxima van 19 tot 25 graden, zegt het KMI.

Deze namiddag kunnen er stapelwolken ontstaan met in het begin van de avond kans op een lokale bui. s'Avonds en 's nachts wordt het zwaarbewolkt met soms perioden van regen of enkele buien. Een onweer is niet uitgesloten. De minima liggen tussen 8 graden op de Hoge Venen tot 12 graden in het centrum van het land.

Morgen is er eerst nog een beetje regen, maar in het noorden wordt het al snel overwegend droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Begin volgende week is het weer zonnig en zacht.