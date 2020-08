Uitzonderlijk scenario: twee tropische stormen komen bijna tegelijk aan land Simone van Zwienen/SVM

22 augustus 2020

22u39 0 Weernieuws Twee tropische stormen bereiken bijna gelijktijdig het zuiden van de Verenigde Staten. “Het is een uitzonderlijk scenario”, klinkt het.

Tropische storm Laura ligt op dit moment ten oosten van Aruba, Bonaire en Curaçao. Het tweede exemplaar bevindt zich boven het westelijk deel van de Caribische Zee en zal waarschijnlijk Marco genoemd worden. “Op de kaart is te zien dat beide systemen de zuidelijke staten van de Verenigde staten als einddoel hebben”, aldus meteoroloog Diana Woei van Weerplaza. “Marco wordt op maandagochtend voor de kust van Texas verwacht, terwijl Laura op dat moment langs de westkust van Florida raast.”

Brownsville en Cedar Key

Tijdens de piek van het orkaanseizoen komt het wel vaker voor dat meerdere stormen en orkanen tegelijk actief zijn. De ene storm kan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten aan land komen, terwijl een andere dat doet in Midden-Amerika of de Caribische Zee.



Er is echter slechts één geval bekend waarbij twee tropische systemen op bijna hetzelfde moment aan land kwamen. Op 5 september 1933 sloeg een ​​orkaan van categorie 3 toe in Brownsville (Texas). Op datzelfde moment trok een tropische storm het land op in Cedar Key (Florida).

Hevige regenbuien in Haïti

De Haïtiaanse autoriteiten hebben intussen de bevolking opgeroepen om de nodige voorzorgen te nemen. Tropische storm Laura zal naar verwachting tussen zaterdagavond en zondagochtend hevige regenbuien veroorzaken over een groot deel van het land.

“Er beginnen al regenbuien te vallen en er is ook al wat wind. Dat zal aan het eind van de dag allemaal een stuk intenser worden”, aldus de directeur van de Haïtiaanse civiele bescherming. “Voor mensen die in risicogebieden wonen of waar aardverschuivingen en overstromingen kunnen plaatsvinden: wees bereid om te evacueren als de autoriteiten u daarom vragen. Wees niet koppig, er zijn overal schuilplaatsen.”

Piek rond 10 september

Het orkaanseizoen op de Atlantische Oceaan loopt officieel van 1 juni tot 30 november. Statistisch gezien zijn verreweg de meeste orkanen actief in de periode tussen half augustus en begin oktober. De absolute piek ligt meestal rond 10 september.

Qua orkanen valt het in 2020 tot nu toe mee. Wel zijn er veel tropische stormen ontstaan. Inmiddels hebben we tropische storm Kyle achter de rug. Raymond Klaassen van Weerplaza laat weten dat er nog nooit zó vroeg in het seizoen een storm met de letter K is geweest. Kyle ontstond op 14 augustus en was daarmee tien dagen eerder dan de K storm uit 2005. ,,Dat werd overigens een historische orkaan, want wie kent orkaan Katrina niet?”