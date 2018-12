Uitzonderlijk: kortste dag van het jaar gaat gepaard met volle maan en zwerm vallende sterren jv

21 december 2018

07u43 169 Weernieuws Vanavond om 23u23 begint de astronomische winter. Met amper 8 uur en 6 minuten tussen zonsopgang en zonsondergang is deze vrijdag 21 december de kortste dag van 2018. Morgen is het om 18u50 ook nog eens volle maan en morgennacht bereikt de meteorenzwerm Ursiden een hoogtepunt. Een uitzonderlijke kerstontmoeting aan de hemel. Over exact een maand maken we op 21 januari ‘s ochtends overigens een volledige maansverduistering mee.

Morgen is het al een dag na het winterpunt volle maan, de laatste van het jaar en ook koude maan genoemd. Pas in 2029 zal de volle maan in december weer zo dicht bij de winterwende komen. Het is dus een niet zo frequent verschijnsel in een mensenleven. Maar het bijzondere dit jaar is dat een meteorenzwerm ook nog eens present tekent. Helaas zal de volle maan een beetje het kerstfeestje van de meteorenzwerm Ursiden verstoren.

De verhoogde activiteit van vallende sterren zal door het felle licht van de maan voor ons nauwelijks zichtbaar zijn, weet Marc Van den Broeck van volkssterrenwacht Urania in Hove. “Het storende licht van de volle maan zal de vallende sterren overstralen. Bovendien is het zondag ook nog eens te slecht weer om veel meteoren waar te nemen.”

Roet in het eten

Van den Broeck legt uit dat er sowieso iedere nacht 5 tot 10 vallende sterren per uur zijn aan de hemel. Bij een meteorenzwerm kan tot oplopen tot 60, maar omdat de volle maan roet in het eten strooit, zullen we uiteindelijk niet ver van het dagelijkse gemiddelde uitkomen. “We kunnen met het blote oog bovendien maar een derde van de hemel zien als we focussen op een bepaalde richting, dus moet je die gemiddelden nog eens door drie delen”, aldus Van den Broeck. Conclusie: als je er zondag al eentje per uur zou zien, zou het al mooi zijn.

Nog nieuws aan de hemel. De planeet Venus is ‘s ochtends nog altijd in het oosten waar te nemen, en ‘s avonds om 18 uur kan je het oranjekleurige Mars zien, al neemt de helderheid ervan weer af. Wie zicht heeft op de horizon kan ‘s morgens er net boven ook de planeet Jupiter bespeuren, en de komende dagen zelfs alsmaar beter.

En: vanaf morgen gaan de dagen dus weer lengen.