Uitkijken naar zomerse dinsdag: temperaturen tot 25 graden

27 augustus 2018

06u40

Bron: Belga 3 Weernieuws Deze namiddag is er eerst nog kans op wat lokale motregen of een bui, hoofdzakelijk in de Ardennen en Belgisch Lotharingen. Vanaf het westen wordt het later droog met een afwisseling van wolken en zon. De maxima schommelen van 16 of 17 graden in de Hoge Venen tot 18 à 20 graden elders. Hier en daar kan het kwik stijgen tot 21 graden, voorspelt het KMI.

De westen- tot zuidwestenwind waait daarbij matig tot soms vrij krachtig en aan zee vrij krachtig tot krachtig. Rukwinden van 45 tot 60 km/u zijn mogelijk.

Vanavond wordt het droog en wisselend bewolkt. 's Nachts verwacht het KMI vooral in Vlaanderen wolken, maar elders worden de opklaringen breed. Het wordt nevelig met op het einde van de nacht kans op mistbanken of lage wolken, vooral dan over het noordwesten. De minima dalen naar waarden tussen 6 graden in de Hoge Venen en 13 graden aan zee.

Morgen krijgen we na het lokale ochtendgrijs droog en zonnig weer. Het is ook warmer met maxima tussen 20 graden op de Ardense hoogten en 24 of 25 graden in de Kempen. Morgenavond wordt het vaak lichtbewolkt met slechts enkele hoge wolkensluiers.

Woensdag krijgen we veel wolken met reeds vanaf 's ochtends regen of buien vanaf de Franse grens. Ten zuiden van Samber en Maas kan er onweer ontstaan. 's Avonds verschijnen er een paar opklaringen vanaf de kust. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 23 graden in Belgisch Lotharingen.

Donderdag is het eerder bewolkt met over het westen wel meer kans op enkele opklaringen. Vooral in Hoog-België verwachten we nog buien. Elders vallen er enkele lokale buien. Het kwik klimt niet hoger dan 19 graden in het centrum.

Vrijdag verschijnen er meer opklaringen. Hier en daar vallen er nog enkele buien, maar de kans neemt verder af in de loop van de dag. 's Avonds is het droog en lichtbewolkt. De maxima schommelen in vele streken rond 18 graden.

Tijdens het weekend en ook maandag wordt rustig en droog weer verwacht. Zaterdag zijn er nog wolkenvelden bij maxima rond 20 graden. Daarna worden de opklaringen breder met zondag temperaturen tot 22 graden en maandag tot 23 graden.